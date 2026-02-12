ИЗПРАТИ НОВИНА
Тежка семейна драма в София: Баща уби сина си с нож, рани тежко дъщеря си и майка си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:13Коментари (0)320
©
Битов скандал завърши с убийство и двама тежко ранени. Мъж е намушкал трима души в столичния квартал "Подуяне“, съобщиха за NOVA от СДВР. За жестокото престъпление задържан 44-годишен мъж, който е с порезна рана на ръката.

Вследствие на нападението е починал 21-годишен мъж, който е син на задържания. 15-годишно момиче и 78-годишна жена са сериозно ранени. Те са съответно дъщеря и майка на заподозрения. Детето е с множество прободни рани, а възрастната жена - с рани в корема и гърдите.

Сигналът е подаден около 5:40 ч. Към мястото веднага са изпратени три линейки.

15-годишното момиче е откарано в "Пирогов“ с опасност за живота. Наложило се е лекарите да му направят животоспасяваща операция. От болницата съобщиха, че детето е в много тежко състояние, настанено е в Детската реанимация на здравното заведение.

78-годишната жена е транспортирана в болница "Царица Йоана - ИСУЛ“. Д-р Георги Желев от Клиниката по хирургия в УМБАЛ "Царица Йоана - ИСУЛ" посочи, че тя е с четири прободни наранявания в областта на гърдите, едно нараняване в областта на гърба и едно в областта на корема. Направена е животоспасяваща операция, след като лекарите установили, че раните са с дълбочина около 10 см. Към момента жената е в стабилно състояние и без опасност за живота.

Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем мъжа за това, че умишлено е умъртвил собствения си син, като го намушкал с нож в областта на корема и шията, както и че деянието е извършено с особена жестокост. Извършителят направил опит умишлено да умъртви също дъщеря му и майка му. И трите престъпления са извършени в условията на домашно насилие. Законът предвижда наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна. С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

По информация на NOVA задържаният няма предишни криминални регистрации, нито данни за психически заболявания. Водеща е версията за семеен скандал, при който мъжът се е скарал със сина си и го е намушкал. Съседите им споделят, че не са чували спорове и не знаят за агресивно поведение, но разследващите не изключват възможността да е отключил заболяване в последния момент.


