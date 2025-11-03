Туроператор: Лошите пътища не позволяват двуетажни автобуси до българските курорти

© Ранните записвания за почивка по Северното Черноморие за следващото лято отбелязват ръст от 10% спрямо същия период на миналата година. Това показват данни на туроператори и хотелиери, според които летният сезон е бил успешен, а туристите – повече.



От началото на годината Варна е посрещнала над 1 милион посетители, като най-многобройни са гостите от Румъния и Германия. Варненското летище също отчита рекорден резултат – близо 1 900 000 обслужени пътници, което е 22% повече спрямо предходната година.



Според проф. Стоян Маринов, съпредседател на Варненската туристическа камара, съвременните туристи търсят разнообразие и преживявания, а не само класическия модел на затворените ол инклузив комплекси.



"Търсят развлечение, събитие, допълнителни услуги. Можем да наблегнем на кулинарията – често има укори, че не предлагаме типична българска кухня. Също така има потенциал за развитие на здравния туризъм и балнеологията“, коментира проф. Маринов.



Германският интерес расте, но пълното възстановяване ще е постепенно



Расте интересът на германските туристи към България. Страната ни отново се нарежда сред топ 10 най-търсени дестинации от немския пазар, след като временно отпадна от класацията.



"От 2025 година, благодарение на допълнителни летателни капацитети, имаме шанс да се върнем стабилно в тази десетка. Процесът ще бъде бавен – с 15–20% годишен ръст, докато търсенето и въздушните връзки се изравнят“, обясни Калин Сутев, туроператор за немския пазар.



По-малко оптимистични са данните за полския пазар – през това лято туристите от Полша са били с 10% по-малко спрямо миналата година.



"България вече премина психологическата граница на съотношението цена–качество – цените се повишиха, а нивото на услугата остана същото, което я прави по-малко атрактивна“, обясни Герчо Герчев, туроператор, обслужващ полски туристи.



Допълнителен проблем остава състоянието на пътната инфраструктура. По думите на Герчев, модерните двуетажни автобуси, с които се пътува в Европа, не могат да преминават по някои от пътищата към българските курорти.



Експерти от бранша смятат, че хотелиерите трябва да търсят по-гъвкава ценова политика.



"За сметка на по-дълъг сезон трябва да има по-умерени цени през юли и август, а малко по-високи – преди и след сезона. Така търсенето ще се разпредели по-равномерно“, посочи проф. Маринов.



Според данни на Община Варна, от началото на годината в града са реализирани над 5 милиона нощувки, което потвърждава стабилното възстановяване на туристическия сектор след пандемията.