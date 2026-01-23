ЗАРЕЖДАНЕ...
|Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
По информация на собствениците, клиент е платил с банкнота, която на пръв поглед изглеждала като истинска, но впоследствие се е оказала фалшива. За да предпазят други търговци и граждани, потърпевшите са публикували снимки на банкнотата и призовават за повишено внимание.
Фалшивото евро може лесно да бъде разпознато по няколко характерни белега – върху него е изписано "THIS NOTE IS NOT LEGAL TENDER“, както и "PROP MONEY“, което означава, че банкнотата е реквизит, използван за филмови продукции.
Освен това липсват основните защитни елементи на истинските евро, хартията е по-гладка, с почти пластмасово усещане, а при осветяване не се виждат воден знак и защитна нишка.
Според собствениците на обекта подобни банкноти най-често се пробутват при натоварени моменти и бързи покупки, когато продавачите нямат възможност да направят по-внимателна проверка.
От търговския обект апелират всички да бъдат бдителни при приемане на пари, особено чуждестранна валута, и при най-малко съмнение да сигнализират незабавно полицията.
