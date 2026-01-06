ИЗПРАТИ НОВИНА
Търговци отказвали да приемат евроцентове с национални символи от други държави в еврозоната
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:05
Председателят на Координационния център за нередности Владимир Иванов призова гражданите, бизнеса и организациите да подават сигнали при установени проблеми, но подчерта, че е изключително важно информацията да бъде коректна.

"Когато сигналите не са точни, се прахосват държавен ресурс и време за проверки. През това време инспекторите могат да бъдат полезни там, където наистина е необходимо“, заяви Иванов в интервю за БНР.

По повод изплащането на първите пенсии в евро Иванов увери, че държавата е предприела всички необходими превантивни мерки, за да не се допускат измами, особено в малките населени места.

"Целта е превенция – не да лекуваме болестта, а да не допускаме да се появи“, подчерта той.

Според председателя на Координационния център процесът по въвеждане на еврото като официално разплащателно средство върви в добра посока и без сериозни проблеми.

"Масово се извършват проверки, като под 10% от търговците са в нарушение. По всички въпроси са взети мерки – осигурени са достатъчно евростотинки и наличности. Всеки търговец знаеше още преди шест месеца, че от 1 януари трябва да се зареди с евро“, заяви Иванов.

Той бе категоричен, че държавата е осигурила всички условия и търговците вече нямат оправдания за неспазване на Закона за въвеждане на еврото.

По повод сигнали за отказ от страна на търговци да приемат евроцентове с национални символи от други държави в еврозоната, Иванов обясни, че в повечето случаи става дума за недобре обучен персонал.

"Това са законни платежни средства в цялата еврозона. Случаите са малко и са предимно единични. Големите търговски вериги се справят добре“, каза той.

Иванов отправи апел към търговците да проявят съвест и да спазват законодателството, като предупреди, че държавата ще налага санкции при недобросъвестно поведение.

Председателят на Координационния център благодари на БНБ, търговските банки и големите търговски вериги за добрата предварителна подготовка, както и на търговците, които са закръглили цените в евро в полза на потребителите.

Той обаче предупреди, че ще има строги проверки при необосновано повишаване на цените.

"Ако услуга като подстригване е струвала 15 лева през 2025 г., а сега е 15 евро, ще се проверява дали има обективна причина за това увеличение“, заяви Иванов.

Планирани са засилени проверки във фризьорски и козметични салони, паркинги и други услуги. Глобите при установени нарушения варират от 5 000 до 200 000 лева.

"Вече има санкционирани за дребни тарикатлъци и ще понесат сериозна отговорност. Ролята на центъра е да не се допуска увеличаване на негативните прояви“, подчерта той.

Иванов съобщи още, че НАП и Комисията за защита на потребителите започват проверки в аптеките заради сигнали за евентуално повишаване на цените на лекарствата.

"Контролните органи ще установят дали има или няма обоснована причина за подобно покачване“, каза той.

По думите му, единичните случаи на отказ за приемане на банкноти от 100 евро също се дължат на недостатъчно обучение на касиери и се очаква в рамките на седмица ситуацията да се нормализира.


Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

