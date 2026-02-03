ЗАРЕЖДАНЕ...
|Трите трупа в хижата: Ритуално самоубийство?
Събират се данни за загиналите, правят се разпити на техни познати и близки, проследяват се трафични данни, както и записи от охранителни камери и камерите на АПИ. Назначени са аутопсии на телата.
Налице са няколко водещи версии, по които ще се работи и през днешния ден, които включват - от убийство, до ритуално самоубийство.
