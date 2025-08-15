ИЗПРАТИ НОВИНА
Трима са с опасност за живота след катастрофата, в която кола се вряза в автобус в София
Автор: Лора Димитрова 09:49
©
Един пътник е загинал, а други 6 са пострадали след жестоката катастрофа в София. Трима от тях са с опасност за живота. Това каза на брифинг комисар Мартин Цурински, зам.-началник на отдел "Пътна полиция“, предаде репортер на "Фокус".

Припомняме, че тежка катастрофа е станала рано тази сутрин между автомобил и автобус от градския транспорт в София.  Пътният инцидент е възникнал на кръстовището на бул. "Възкресение" и 'Константин Величков". При удара автомобилът е връхлетял през прозорците на автобуса. Водачът на превозното средство не е успял да вземе завой. Вследствие на удара е загинал пътник на автобуса. Четирима души са откарани в болница.

"Автобус от линията на градския транспорт, който се движи по бул. "Възкресение", посока бул. "Стамболийски", изчаква на червен светофар, когато лек автомобил реализира ПТП с него. За съжаление, имаме един загинал пътник в автобуса и още шест пострадали лица, като три от тях са с опасност за живота", обясниха от полицията.

Сигналът за произшествието е получен около 01:46 ч. на телефон 112. Основната версия, по която се работи, е несъобразена скорост. Каква е била скоростта предстои да се изясни в хода на досъдебно производство. Загиналият е сирийски гражданин на 65-годишна възраст. 

В лекия автомобил са били четирима души, като водачът е леко пострадал - настанен е в болнично заведение. Друг от пътниците е с леки наранявания, а две момичета са били хоспитализирани в тежко състояние и с опасност за живота.

Водачът на лекия автомобил е роден през 2004 г., правоспособен от 01 август 2025 г. До момента има съставени шест фиша за маловажни нарушения. Автомобилът, който е шофирал, е собственост на друго лице.

"Водачът на автобуса е в тежко състояние, с опасност за живота. По предварителна информация кондуктор с леки наранявания", заяви ком. Цурински.

Пробите за алкохол и наркотици на водача на лекия автомобил са отрицателни. На водача на автобуса са издадени талони за медицинско изследване, тъй като здравословното му състояние не позволява на място да бъдат взети проби.

По думите на полицията автобусът се е движил по пътното платно, не е бил по трамвайните линии. Как автомобилът е успял да се вреже в него, предстои да се изясни.


