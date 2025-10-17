Трети ден парламентът няма да работи заради липса на кворум 

© Булфото Трети ден работата на парламента е блокирана поради липса на кворум. Днес се регистрираха едва 53 депутати.



В предишните два пленарни дни депутатите също не събраха кворум за начало на тяхната работа. Вчера се регистрираха 71 депутати, а в сряда- 61.



Председателят на Народното събрание Наталия Киселова обяви следващо пленарно заседание на 22 октомври, 9 часа.



На 14 октомври лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че повече кворум в парламента няма да правят след слабото представяне на партията на изборите в Пазарджик.