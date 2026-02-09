ЗАРЕЖДАНЕ...
|Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер
Твърди се, че е видян от човек, който има лятна кошара в района, близо до връх Околчица. Всъщност кошарата се е намирала точно над местността, на която е бил кемперът, и той е видял този кемпер. Видял е, че на предната дясна седалка до шофьорската - стои мъж с видимо безжизнени функции, вследствие на което е отишъл на място, на което има обхват, за да подаде сигнала в 9:30 часа, след което е започнал огледът.
Неофициално се знае, че проектилите и гилзите от произведените изстрели са изцяло вътре в самия кемпер, няма такива извън кемпера, нито пък има данни да е стреляно отвън по посока на кемпера и че се работи по всички версии – от убийство до самоубийство.
Пак неофициално се казва, че според това, което са видели по време на огледа, най-вероятно Ивaйло Калушев е убил двамата си спътници – 23-годишния Николай Златков и 15-годишното момче, след което се е самоубил. Тези изводи се водят и по разположението на телата вътре в самия кемпер, но така или иначе аутопсията, балистичната експертиза, взимането на барутни отлагания по тялото и ръцете биха могли да дадат повече яснота по въпроса.
Установено е още, че след 1 февруари, когато се предполага, че е извършено убийството на хижа "Петрохан", кемперът е пътувал към района на Врачанския Балкан. Има доста третокласни пътища, които не са обхванати от камерите на Агенция "Пътна инфраструктура", заради което най-вероятно и по тази причина разследващите не са знаели точно накъде се насочва. Тук в района са оглеждани много пещери и пещерни образувания, където би могло евентуално тримата издирвани да се откриват. Не е ясно и кога се е случила стрелбата в самия кемпер – преди колко дни, дали вчера или в началото на седмицата.
Отцепен е доста голям район около самия кемпер и се проверява. Ще бъдат назначени ДНК-експертизи и ще бъдат взети биологични материали – както от самия кемпер, така и около него.
Очакваме кога ще бъде огласена и повече информация по случая със шесторното убийство, тъй като става въпрос за три убийства на хижа "Петрохан" и още три убийства във Врачанския Балкан.
Вчера от полицията потвърдиха, че има записи от камери в изгорялата хижа "Петрохан", които са оцелели. Какво се вижда на тях обаче, разследващите казват, че няма да обявят, защото става въпрос за следствена тайна и се чака разрешение на наблюдаващия прокурор дали да се изнесе тази информация.
Неофициално знаем, че става въпрос за камери, които са в част от периметъра на хижата. На тях не се вижда конкретно какво се е случило. На записите се виждат шестима души – тримата, които по-късно са намерени застреляни с огнестрелни рани в хижа "Петрохан", и тримата, които след това са били обявени за издирване, и които във вчерашния ден бяха намерени и простреляни в кемпера, съобщава БНТ.
