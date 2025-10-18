ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Този работник има право на не по-малко от 6 заплати при пенсиониране
Националният секретар на конфедерацията Величка Микова обясни, че максималният срок за предизвестие преди прекратяване на трудовия договор е три месеца. "Обезщетенията имат финансово измерение. Те се изчисляват на основание брутното трудово възнаграждение, което работникът или служителят е получил в месеца преди да настъпи основанието за прекратяване на трудовия договор“, каза Микова, цитирана от pariteni.bg.
При придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст лицата могат да прекратят своето трудово правоотношение. Може те самите, може и работодателят. Когато сме придобили право на пенсия, никой не ни лишава от правото на труд. В някои държави има условие да си или пенсионер, или работник, не може и двете, каза още националният секретар на КНСБ.
Тя обясни какви са условията за получаване на обезщетение при придобито право на пенсия за стаж и възраст, защо на някои се изплащат две заплати, а на други шест.
Когато човек е придобил право на пенсия за стаж и възраст и му се прекрати трудовият договор, трябва работодателят задължително да му изплати обезщетение.
Ако работникът има стаж при последния работодател по-малко от 10 години, той трябва да получи две заплати обезщетение от работодателя.
Право на шест заплати имат служители и работници, които имат най-малко 10 години стаж при последния работодател от последните 20 години стаж. Този работник има право на не по-малко от 6 заплати при пенсиониране.
Но работници и служители, които са членове на синдикални организации, и имат сключени колективни трудови договори, в които е договорен по-висок размер на това обезщетение, тоест може да бъде повече от две заплати, а може да бъде и повече от шест заплати, допълни тя.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Верижна катастрофа с три коли на АМ "Тракия"! Задръстването е жес...
08:38 / 18.10.2025
Голям празник е! Хората се молят за изцеление от болести
08:40 / 18.10.2025
Много дъжд през уикенда, на места ще вали сняг
08:42 / 18.10.2025
10 километра тапа на АМ "Тракия"
20:15 / 17.10.2025
Доц. Мангъров: Ваксинирайте се срещу грип, не срещу COVID-19
19:23 / 17.10.2025
Глобиха студента, поставил фигури на деца на опасни пешеходни път...
16:20 / 17.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Оперираха Стефан Димитров
10:04 / 16.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS