Метеоролозите от AccuWeather предупреждават за необичайно високи температури в средата на март, които ще засегнат десетки милиони хора. Очаква се мощен "топлинен купол“ да донесе почти летни горещини още до края на седмицата.Какво представлява "топлинният купол“?Това е метеорологично явление, при което зона с високо атмосферно налягане "заключва“ топлия въздух близо до земната повърхност. В резултат температурите се повишават рязко и остават необичайно високи за продължителен период.Рекордни температури през мартСиноптичните прогнози сочат, че стойностите на термометрите ще достигнат нива, типични за началото на лятото. На много места са възможни нови температурни рекорди за месеца, като отклоненията от нормата ще бъдат значителни.Какви са рисковете?Необичайните жеги през ранната пролет могат да доведат до:Повишен риск от пожариЗасушаване в някои райониНегативно влияние върху земеделиетоЗдравословни проблеми при чувствителни групиДокога ще продължи горещата вълна?Според експертите топлото време ще се задържи поне до края на седмицата, като след това е възможна постепенна промяна. Въпреки това, динамиката на атмосферата през март остава висока и са възможни бързи обрати.Март 2026 г. може да се окаже един от най-топлите в историята за много региони. Специалистите съветват хората да следят прогнозите и да се подготвят за нетипично високи температури още преди настъпването на астрономическата пролет.