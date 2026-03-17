ЗАРЕЖДАНЕ...
"Топлинен купол": Лятото идва преждевременно
©
Какво представлява "топлинният купол“?
Това е метеорологично явление, при което зона с високо атмосферно налягане "заключва“ топлия въздух близо до земната повърхност. В резултат температурите се повишават рязко и остават необичайно високи за продължителен период.
Рекордни температури през март
Синоптичните прогнози сочат, че стойностите на термометрите ще достигнат нива, типични за началото на лятото. На много места са възможни нови температурни рекорди за месеца, като отклоненията от нормата ще бъдат значителни.
Какви са рисковете?
Необичайните жеги през ранната пролет могат да доведат до:
Повишен риск от пожари
Засушаване в някои райони
Негативно влияние върху земеделието
Здравословни проблеми при чувствителни групи
Докога ще продължи горещата вълна?
Според експертите топлото време ще се задържи поне до края на седмицата, като след това е възможна постепенна промяна. Въпреки това, динамиката на атмосферата през март остава висока и са възможни бързи обрати.
Март 2026 г. може да се окаже един от най-топлите в историята за много региони. Специалистите съветват хората да следят прогнозите и да се подготвят за нетипично високи температури още преди настъпването на астрономическата пролет.
Още по темата
/
Хотелиер: Много германски туристи искат да почиват на Черноморие, но физически не могат да стигнат до него
15.03
Румен Драганов за цените в туризма: Те вече са достигнали ниво, при което по-нататъшно увеличение трудно би било прието от клиентите
09.03
Още от Други
/
Шофьори от Северна Гърция масово преминават границите с България, за да заредят с по-евтин бензин
11:01
Раева: Най-страшното за мен до момента беше, когато семейството ми беше в Близкия изток в началото на войната
15.03
Българската архитектура и ландшафтен дизайн еволюират: Победителите в Archinova Arhitecture Awards 2025
14.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.