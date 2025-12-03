ИЗПРАТИ НОВИНА
Топастролог: ЕС се разпада, ако не приемем еврото!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:21Коментари (0)584
©
"Ако Европейският съюз ни изпусне сега и не приемем еврото, т.е. падне властта в София и дойде друга, която реши да прави завой, то това ще бъде старт на неговото разпадане“. Това прогнозира пред "Телеграф“ политическият топастролог Таня Иванова. Миналия януари единствена тя прогнозира пред вестника ни съставянето на кабинета "Желязков“, въпреки че нямаше изгледи за сформиране на коалиция. И позна!  

Напрежение

По повод протестите срещу нея сега анализира, че няколко планети излизат от ретроградната си фаза и отключват акумулираното напрежение в обществото. Вчера планетата на реда, дисциплината и държавното устройство Сатурн стана директна по небосклона. До часове се очаква и Меркурий (интелект, транспорт, търговия) да тръгне напред. Според астротеорията до 10 дни около тези периоди на земята се проектират конфликти, избуяване на проблеми, инциденти.  

Тактика

"Сатурн обръща посоката си, което значи, че в управлението ще видим нова тактика, прегрупиране на силите, като че ли ще им просветне нещо. Вследствие на това може да има някакви козметични промени в правителството и/или плановете му. Планетата обръща своя ход в знака Скорпион, което пък е знак за скорошен край на тайни преговори и договорки и то малко подмолни с цел очерняне на противника. Това е общата тенденция, аз не мога да кажа кой срещу кого е в момента“, анализира звездните знаци астроложката. По думите й протестите у нас в момента са задвижени от агресивната енергия на Марс. "Това е огън в огъня, защото той е в огнения знак Стрелец и прави неблагоприятен аспект квадратура със Сатурн (в Риби). Това говори за силни протести, но не в една посока, защото Стрелецът действа разсейващо, като се цели на много страни. Ето всеки протестира за своите си заплати поотделно: младите лекари, различни служители в администрацията. Щяха да имат успех, ако всички бяха излезли наведнъж. От друга страна Нептун също е в Риби (последните градуси), което носи едно успешно шикалкавене – неприятна е ситуацията“, казва Иванова. 

Пълнолуние

Прогнозира, че ситуацията може да ескалира в някаква посока около 5 декември, когато е пълнолунието - "силно кармичен ден“. 

"Крайната цел на тези протести е подронване стабилността на правителството, а бюджетът е предтекстът. Реално този бюджет е съобразен с приемането на еврото, спазването на изискванията на еврозоната, откъдето идва това натоварване със заеми. От друга страна, ако от Брюксел признаят, че нещо нередно става в София, то ще възникне въпросът защо тогава ни пускат в еврозоната. Много е деликатна ситуацията“, дава своя прочит на събитията Иванова. 

Информира още, че Евросъюзът е под знака на планетата Уран. "Тя сега се върна в Телец. Там съвсем нещата ще загрубеят във финансовата сфера, защото урановата енергия прави  нововъведения, но преди това руши старото. Очаквам в близкото бъдеще реформи в джобните пари, които се раздават с фондове и програми на държавите“, даде храна за размисъл столичната влъхва.

Зодии

Колежката й Венета Матева, пък разтълкува конкретно края на ретроградния Сатурн по зодии. "Пряко засегнати и облагодетелствани от директното движение на планетата са родените с асцендент Рак и Козирог. Те могат да очакват отворени врати и изобилни резултати както в личен, така и в професионален план. До 13 февруари 2026 г. родените в трета декада Овни, Раци, Скорпиони, Козирози и Риби ще намират своите отговори и подкрепа в семейните и професионалните дела. След 13-и Сатурн ще задуха в платната на родените в първа декада Овни, Близнаци, Лъвове, Стрелци и Водолеи.



