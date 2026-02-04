ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Топ криминалист: Как го виждате вие трима души да се самоубият?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:13Коментари (0)799
©
Случаят "Петрохан" е много интересен от криминална гледна точка, но няма да бъде лесен за разплитане, заяви пред Dnes.bg бившият директор на отдел "Убийства" в МВР Ботьо Ботев.

По думите му не става дума за самоубийство, а случаят трябва да бъде разкрит. Според него това, че е позволено на НПО да контролират периметъра около хижата с дронове и оръжия е грубо нарушение на правото. Ботьо Ботев задава въпроса, къде е била ролята на полицията, след като хората са предупреждавали за случващото се.  

На 2 февруари бяха намерени трима мъртви мъже в бившата хижа "Петрохан“. Хижата бе подпалена най-вероятно за заличаване на следи. След откриването на труповете се породиха множество въпроси за престъплението, контрола върху обекта и дейността на неправителствената организация, подпомагала опазването на защитените природни зони, която го стопанисваше.

Все още се издирват двама или трима души, включително и собственикът на хижата Ивайло Калушев. Възникнаха и твърде много версии дали това е убийство, ритуално самоубийство, свързано ли е то с това, че има податки за затвореното общество с елементи на секта, свързано ли е и със съмненията за педофилски престъпления или пък има отношение към трафика на мигранти. Случаят е твърде заплетен, а информацията до този момент е изключително оскъдна. 

В отговор на въпрос по-скоро накъде, според вас накланят везните, по-скоро убийство или ритуално самоубийство ли е този случай, Ботьо Ботев заяви: 

"Това категорично може да се каже от тези, които работят на местопроизшествието, но случаят от криминална гледна точка е много интересен, но няма да бъде лесен. Много е рано да се правят изводи. Как го виждате вие трима души да се самоубият? Това е невъзможно, но тук има някои доста тъмни неща, до които ще се стигне, ще се разследват, ще се фиксират. И тогава ще се правят изводи как да се подходи. Считам, че този случай трябва да се разкрие". 

Дали все пак не са критични първите 24 часа за разкриване на подобен род убийства, Ботев заяви: 

"Това, което казвате за решаващите часове важи в случаите, когато имаш преки изводи от самото местопроизшествие, докато тук са малко по друг начин нещата. Има неща, върху които може да се мисли и да се правят съществени изводи от местопроизшествието, оглед, разпит на свидетели. Аз считам, че този случай трябва да се разкрие". 

Евентуален профил на убиеца  

"Много неща не се знаят. Малко на книга се пишат тези неща, на практика да правиш профил на нещо, което е неизвестно...." 

Относно информацията, че с дронове и оръжия НПО-то е охранявало периметъра на хижата и околностите, както и това, че местните жители твърдят, че са подавали сигнали за нередности, но от полицията посочват, че такива данни няма, Ботев коментира: 

"На този въпрос трябва да дадат отговор тези, които са допуснали тези груби нарушения по правилата на правото, как я превземат тази територия, как я контролират като тяхна, на какво основание. Това трябва да се отнесе към органите, които са направили тези безумия. Къде е ролята на полицията, спали ли са, след като хората са подавали сигнали. Дори и да не са получавали сигнали към МВР, значи МВР е спало. Явно е имало конкретни сигнали за тези груби нарушения". 

"От МВР отричат да е имало сигнали срещу дейността на НПО-то. Еми отричат, но какво са правили, това реално съществува". 

Очаква се днес резултатите от аутопсията да дадат повече яснота около начина, по който са били застреляни намерените трима мъже.


Още по темата: общо новини по темата: 23
04.02.2026 Сарафов за хижа "Петрохан": Потресен съм! Родители на деца саботират разследването!
04.02.2026 Експерт по национална сигурност за случая в хижа "Петрохан": Жертвите са познавали убиеца, не са оказали съпротива
04.02.2026 Пламен Статев е третият застрелян в хижа "Петрохан"
04.02.2026 Иван Савов за хижа "Петрохан": Полицията вече знае много неща
04.02.2026 Собственикът на хижата в писмо до майка си: Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, но нямаме повече сили
04.02.2026 Криминален психолог: Шефът на това НПО е ангажиран с дейности, които касаят сексуална злоупотреба с малолетни
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Издаден е червен код за 5 февруари
14:17 / 04.02.2026
ИТН се срещна с президента Йотова: Ние бяхме против промените в К...
13:40 / 04.02.2026
Пламен Статев е третият застрелян в хижа "Петрохан"
14:01 / 04.02.2026
Омбудсманът с препоръка до КЕВР и енергийното министерство за про...
13:07 / 04.02.2026
Драгомир Стойнев: Йотова няма право на свободен избор
13:07 / 04.02.2026
Георги Георгиев представи реформа срещу педофилите: По-тежки нака...
13:09 / 04.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
19:32 / 02.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
17:35 / 03.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със свито сърце извадих 200 евро
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със свито сърце извадих 200 евро
21:54 / 02.02.2026
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
15:41 / 02.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Три трупа са открити в хижа
Женски футбол
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: