Тодор Кантарджиев: На 100 хиляди един може да направи възпаление на мозъка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:34
© Нова тв
Спокойствието на фронта на вирусните заболявания у нас е към своя край. Това стана ясно от думите на проф. Тодор Кантарджиев в ефира на предаването "Твоят ден“ по "Нова нюз". Въпреки че към момента грипът се появява само "тук-там“ и са доказани едва два случая на щама H3N2 от 134 изследвани проби, прогнозите на европейските здравни власти са тревожни.

Позовавайки се на анализ на Европейския център за контрол на заболяванията от 20 ноември, проф. Кантарджиев предупреди, че в повечето държави от ЕС случаите на грип А (H3N2) се увеличават драстично.

Вирус със стомашно-чревни симптоми върлува сред децата, пикът на грипа - през февруари

"Това е един мутирал нов вариант, под-подвариант К“, обясни експертът. Той уточни, че мутациите правят вируса малко по-различен и намаляват леко ефективността на ваксините, но въпреки това имунизацията остава препоръчителна.

Кои са най-застрашени?

Според анализа на риска най-засегнати от този вариант ще бъдат децата в ранна училищна възраст - от 5 до 14 години. Причината е, че тази възрастова група няма достатъчно напрегнат колективен имунитет срещу конкретния подвариант. Рискови остават и хората над 65 години, както и тези с хронични заболявания.

Пикът и ваканцията

"Мисля, че до две седмици ще започнат да се увеличават случаите на грип“, прогнозира професорът. Според него пикът на вълната ще настъпи в края на януари и февруари. Той отбеляза като положителен факт дългата ваканция около Коледа и Нова година, която може да спомогне за ограничаване на разпространението, ако вълната не започне преди това.

Съвети за превенция и лечение

Проф. Кантарджиев даде конкретни насоки за действие:

Ваксинация: "Който ще се ваксинира, да се ваксинира сега и в момента. Никакви ваксини по хладилниците“, призова той.

Хигиена: Често миене на ръцете, проветряване на помещенията в училища и офиси, както и носене на маски в градския транспорт.

Лечение: Експертът посъветва хората да имат под ръка изписано от лекар противогрипно средство. Приемът му трябва да започне веднага при първите симптоми - температура, болки в мускулите и ставите, непродуктивна кашлица и дразнене от светлина.

Кога да отидем на лекар:

Иначе самият грип дава усложнения сравнително рядко.  Една грипна пневмония например се явява при един от няколко хиляди души, болни от грип. Може да се появи и тежката грипна пневмония, чийто основен признак е кашлица с кървави храчки. На 100 хиляди души един може да направи възпаление на мозъка - много е рядко, но е много тежко усложнение".


