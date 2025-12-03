ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тодор Кантарджиев: На 100 хиляди един може да направи възпаление на мозъка
Позовавайки се на анализ на Европейския център за контрол на заболяванията от 20 ноември, проф. Кантарджиев предупреди, че в повечето държави от ЕС случаите на грип А (H3N2) се увеличават драстично.
Вирус със стомашно-чревни симптоми върлува сред децата, пикът на грипа - през февруари
"Това е един мутирал нов вариант, под-подвариант К“, обясни експертът. Той уточни, че мутациите правят вируса малко по-различен и намаляват леко ефективността на ваксините, но въпреки това имунизацията остава препоръчителна.
Кои са най-застрашени?
Според анализа на риска най-засегнати от този вариант ще бъдат децата в ранна училищна възраст - от 5 до 14 години. Причината е, че тази възрастова група няма достатъчно напрегнат колективен имунитет срещу конкретния подвариант. Рискови остават и хората над 65 години, както и тези с хронични заболявания.
Пикът и ваканцията
"Мисля, че до две седмици ще започнат да се увеличават случаите на грип“, прогнозира професорът. Според него пикът на вълната ще настъпи в края на януари и февруари. Той отбеляза като положителен факт дългата ваканция около Коледа и Нова година, която може да спомогне за ограничаване на разпространението, ако вълната не започне преди това.
Съвети за превенция и лечение
Проф. Кантарджиев даде конкретни насоки за действие:
Ваксинация: "Който ще се ваксинира, да се ваксинира сега и в момента. Никакви ваксини по хладилниците“, призова той.
Хигиена: Често миене на ръцете, проветряване на помещенията в училища и офиси, както и носене на маски в градския транспорт.
Лечение: Експертът посъветва хората да имат под ръка изписано от лекар противогрипно средство. Приемът му трябва да започне веднага при първите симптоми - температура, болки в мускулите и ставите, непродуктивна кашлица и дразнене от светлина.
Кога да отидем на лекар:
Иначе самият грип дава усложнения сравнително рядко. Една грипна пневмония например се явява при един от няколко хиляди души, болни от грип. Може да се появи и тежката грипна пневмония, чийто основен признак е кашлица с кървави храчки. На 100 хиляди души един може да направи възпаление на мозъка - много е рядко, но е много тежко усложнение".
