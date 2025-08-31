ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Тир се обърна на отсечката, където загина Сияна
За инцидента съобщи Николай Попо, бащата на Сияна, загинала в същия участък. "Превишена скорост с над 20 км/ч. Инцидентът се случва по време на дъжд. Отново обърнат камион в отсечката на смъртта. Телиш - Радомирци. Всички минаваме по този отвратителен път, но не всички катастрофираме. Само пътя ли е виновен или и водачите? За хиляден път казвам: ЛИПСВА КОНТРОЛ НА ТОВАРНИЯ ТРАФИК! За скорост се снимат само леки автомобили и резултатите са налични“, пише Попов.
По думите му с него се е свързало семейство, което за малко да бъде пометено от обърнал се камион малко след тази отсечка.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 127
|предишна страница [ 1/22 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Костадинов от протеста в Сопот: Урсула няма място в България
15:38 / 31.08.2025
В Стара Загора посрещнаха чудотворна икона
15:36 / 31.08.2025
Хиляди избраха да пътуват с автобус до морето, пуснаха извънредни...
15:36 / 31.08.2025
Колко ще струва тази година подготовката за училище на първокласн...
13:38 / 31.08.2025
Протест пред ВМЗ - Сопот
13:44 / 31.08.2025
Мъж, роден в България и осиновен в Америка, се срещна с българска...
13:15 / 31.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Търсят кола, която е забелязана в района на Пловдив на АМ "Тракия"
19:11 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS