Тир се обърна на отсечката, където загина Сияна

© Фейсбук Нов пътен инцидент на злополучната отсечка, на която загина 12-годишната Сияна. Тир се е обърнал на пътя Телиш - Луковит. Тежка техника го е изтеглила от мястото на пътното произшествие.



За инцидента съобщи Николай Попо, бащата на Сияна, загинала в същия участък. "Превишена скорост с над 20 км/ч. Инцидентът се случва по време на дъжд. Отново обърнат камион в отсечката на смъртта. Телиш - Радомирци. Всички минаваме по този отвратителен път, но не всички катастрофираме. Само пътя ли е виновен или и водачите? За хиляден път казвам: ЛИПСВА КОНТРОЛ НА ТОВАРНИЯ ТРАФИК! За скорост се снимат само леки автомобили и резултатите са налични“, пише Попов.



По думите му с него се е свързало семейство, което за малко да бъде пометено от обърнал се камион малко след тази отсечка.