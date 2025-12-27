ИЗПРАТИ НОВИНА
Тихите битови рискове по празниците – храна, отопление и вода
Автор: Десислава Томева 09:47Коментари (0)424
© Фокус
Празниците обикновено се свързват с почивка, но за дома това е период на сериозно натоварване. Хладилникът работи извънредно, отоплението не спира, а водата тече повече от обикновено. Именно в тези дни се крият битови рискове, които съсипват настроението изключително ефективно.

Една от коварните несгоди по празниците – празничната трапеза рядко се изяжда наведнъж. Ястията стоят, местят се, претоплят се и често се "дояждат“ по инерция. А, българинът си има възпитание, според което "грях е да изхвърляш храна“. Това обаче увлича редица рискове, ето кои са те:

– Сготвена храна, оставена дълго време на стайна температура

– Многократно претопляне на едно и също ястие

– Препълнен хладилник, който не охлажда равномерно

– Смесване на сурови и готови продукти

Резултатът не е просто развалена храна, а реален риск от хранителни натравяния, които масово се бъркат с "вирус“.

Простото правило е скучно, но работи "ако не си сигурен, не го ядеш“.

Минаваме на следващия, значителен разход за бюджета ни – отоплението.

Зимните празници означават едно – отоплението работи на пълни обороти. Електромерът върти като полудял, но не е само това. Излизат и проблемите, които през сезона са били неглижирани.

– Непочистени комини и уреди

– Претоварени електрически инсталации

– Допълнителни печки и духалки "за всеки случай“

– Липса на проветряване в стремежа да се запази топлината

Комбинацията от затворени помещения и отоплителни уреди повишава рискът от инциденти и натрупване на въглероден оксид – опасност, която няма мирис и не дава предупреждение.

Топлината е комфорт, но въздухът остава необходимост. Дори по празниците.

Водата – невидимият проблем, който винаги идва в най-лошия момент

Повече хора вкъщи, повече готвене, повече миене. Канализацията и тръбите поемат ударно натоварване, а празничните дни са любимото време на запушванията и течовете.

Ето и най-често срещаните грешки:

– Изливане на мазнини в мивката

– Хвърляне на остатъци от храна в сифона

– Пренебрегване на капещи кранове "за след празниците“

И, разбира се, аварията почти винаги се случва, когато няма майстори или са в празничен режим.

Дано не ви сполети нито една от споменатите неволи и да имате вкусни, топли и уютни празници.


ИЗПРАТИ НОВИНА
