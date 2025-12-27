ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Тихите битови рискове по празниците – храна, отопление и вода
Една от коварните несгоди по празниците – празничната трапеза рядко се изяжда наведнъж. Ястията стоят, местят се, претоплят се и често се "дояждат“ по инерция. А, българинът си има възпитание, според което "грях е да изхвърляш храна“. Това обаче увлича редица рискове, ето кои са те:
– Сготвена храна, оставена дълго време на стайна температура
– Многократно претопляне на едно и също ястие
– Препълнен хладилник, който не охлажда равномерно
– Смесване на сурови и готови продукти
Резултатът не е просто развалена храна, а реален риск от хранителни натравяния, които масово се бъркат с "вирус“.
Простото правило е скучно, но работи "ако не си сигурен, не го ядеш“.
Минаваме на следващия, значителен разход за бюджета ни – отоплението.
Зимните празници означават едно – отоплението работи на пълни обороти. Електромерът върти като полудял, но не е само това. Излизат и проблемите, които през сезона са били неглижирани.
– Непочистени комини и уреди
– Претоварени електрически инсталации
– Допълнителни печки и духалки "за всеки случай“
– Липса на проветряване в стремежа да се запази топлината
Комбинацията от затворени помещения и отоплителни уреди повишава рискът от инциденти и натрупване на въглероден оксид – опасност, която няма мирис и не дава предупреждение.
Топлината е комфорт, но въздухът остава необходимост. Дори по празниците.
Водата – невидимият проблем, който винаги идва в най-лошия момент
Повече хора вкъщи, повече готвене, повече миене. Канализацията и тръбите поемат ударно натоварване, а празничните дни са любимото време на запушванията и течовете.
Ето и най-често срещаните грешки:
– Изливане на мазнини в мивката
– Хвърляне на остатъци от храна в сифона
– Пренебрегване на капещи кранове "за след празниците“
И, разбира се, аварията почти винаги се случва, когато няма майстори или са в празничен режим.
Дано не ви сполети нито една от споменатите неволи и да имате вкусни, топли и уютни празници.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 213
|предишна страница [ 1/36 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Стефановден е! Време за гостуване, богата трапеза и момински риту...
08:08 / 27.12.2025
Пазете се от измами в първите дни от въвеждане на еврото
22:49 / 26.12.2025
Финансист за еврото: Няма място за притеснение, защото до момента...
21:55 / 26.12.2025
Интензивен трафик на "Капитан Андреево" и "Калотина"
21:55 / 26.12.2025
2026 година може да сложи край на бизнеса на много хора
19:58 / 26.12.2025
Тежка катастрофа с жертва затвори пътя Габрово - Севлиево
19:12 / 26.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
09:46 / 25.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS