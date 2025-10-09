ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тежко убийство потресе района на Пазарджик
Случката се разиграла преди няколко дни в местност край Ракитово, където собственик на стопански постройки открил трупа на 63-годишен мъж от Пещера, работил при него като пастир. На мястото незабавно пристигнали екипи на полицейския участък в Ракитово, РУ-Велинград и линейка на "Спешна помощ“.
Извършен е оглед на местопроизшествието, а тялото е транспортирано за аутопсия в отделение по съдебна медицина в МБАЛ-Пазарджик. Не след дълго съдебните медици установили, че по трупа има следи от насилие. За работа по случая незабавно бил сформиран екип от криминалисти, полицейски инспектори, експерт-криминалисти и разследващ полицай.
За хода на разследването и предприетите действия е уведомена окръжната прокуратура в областния град. В резултат на усърдна работа органите на реда установили, че 41-годишен ракитовец и негов 29-годишен племенник, които предната вечер седнали да се почерпят с жертвата.
След солидна употреба на алкохол възникнало спречкване и тогава ракитовците нанесли побой на пастира, който по-късно починал в резултат на нанесените му травми. Двамата са задържани в ареста на РУ-Велинград, а по случая се води досъдебно производство. Работата по документирането му продължава под надзора на прокуратурата.
