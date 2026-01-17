© Facebook виж галерията Пътен инцидент с две жертви блокира пътя край великотърновското село Леденик. Инцидентът е станал в късния следобед в петък между лек автомобил и камион. Загиналите са пътували в лекия автомобил, който при изпреварване се удря челно в тира. Трасето между селата Леденик и Момин сбор е останоло затворено до късно вечерта.