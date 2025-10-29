ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Театрална работилница "Arcadia Fusion ART" проговориха за скандала с Росен Белов
Автор: Елиза Дечева 16:28Коментари (0)311
©
Театрална работилница "Arcadia Fusion ART" излязоха с позиция относно гей скандала, разиграл се в столичния квартал "Дианабад" с актьора Росен Белов. 

Скъпи приятели на театралната ни работилница. Изчакахме няколко дни, преди да споделим този текст, за да можем всички да го възприемем в по-спокойна обстановка.

В изкуството, няма място за политика то е поле на вдъхновение, почтеност и смисъл. А работата с деца, отдали сърцето си на изкуството, е едно от най-благородните и вдъхновяващи занимания, които човек може да има. На това вдъхновение сме посветени вече повече от десет години с любов, отговорност и професионализъм.

Резултатите от нашата обща работа се виждат в многобройните награди от фестивали, в отличната успеваемост на нашите възпитаници и най-вече в човечността, увереността и приятелството, които изкуството създаде между тях. През годините с театралната ни школа са работили десетки водещи творци, като преподаватели, драматурзи, режисьори, музиканти и сценографи. Благодарни сме на всеки от тях за приноса му към успеха на децата и на театралната работилница. Събитията от последната седмица, свързани с един от нашите преподаватели, изненадаха и разтърсиха всички ни.

На база на публичната информация реагирахме незабавно– преподавателят бе отстранен от състава на театралната ни работилница. Това решение не е присъда и не е позиция по въпроса за вина или невинност–за това има компетентен съд. Нашата цел беше единствено да предпазим децата, родителите и школата от неверни внушения и спекулации.

Организацията на нашата работа винаги е гарантирала сигурност–всяка репетиция се провежда от най-малко двама преподаватели, а често и повече. Помещенията са под видеонаблюдение, а ние поддържаме постоянен диалог с родителите, за да можем да следим развитието и нуждите на всяко дете.

Живеем във време, в което апатията и агресията често засенчват доброто.

Затова вярваме, че изкуството е пътеводна светлина, то помага на младите хора да намерят себе си, приятелска среда и да се изградят като личности.

Разбираме обществения интерес към казуса, но не можем да приемем клеветите и опитите за злоупотреба с името на школата.

Ние винаги сме работили открито и ще продължим да го правим.

Още от деца сме учени да казваме "извинявай“, не защото това ни прави слаби, а защото ни прави човеци. Извинението е сила, не отстъпление, то е акт на осъзнатост и смелост, която отличава зрелия човек. Не бива да има популизъм, на гърба на децата. Ще продължим да работим така, както винаги сме го правили с любов, отговорност и вяра в силата и значимостта на изкуството .

С благодарност,

Екипът на Театралната работилница "Аркадия ФюжънАрт"

"Фокус" припомня, че вчера Софийският градски съд остави в ареста бившия директор на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев. Промениха мерките на актьора и гръцкия модел Анастасиос Михаилидис от домашен арест в "задържане под стража", а в ареста остава и четвъртият обвиняем - бившият военнослужещ Симеон Дряновски.


Още по темата: общо новини по темата: 11
29.10.2025 Мариан Бачев: Това е толкова обидно
29.10.2025 Адвокат за д-р Хасърджиев: Ако е отмъщение, то не е от мен
28.10.2025 Мариан Бачев: Не съм сплашвал Делян Георгиев
28.10.2025 След жестокостта над млад мъж: Съдът реши съдбата на Хасърджиев и аверите
му
28.10.2025 Окованият във вериги д-р Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го
докажа
28.10.2025 Родители на деца актьори защитиха Росен Белов
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Приеха промени при ДДС-то
15:25 / 29.10.2025
Наркоман подкара "Порше"
12:56 / 29.10.2025
В пловдивски рейс откриха бижута за 220 000 лева в кофа, пълна с ...
14:51 / 29.10.2025
Внимавайте при получаването на ресто след 1 януари: Монетите от 2...
12:27 / 29.10.2025
Рая Назарян е новият председател на НС
11:46 / 29.10.2025
Крият регистрационните табели с четири повтарящи се цифри
11:22 / 29.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
09:06 / 28.10.2025
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
09:37 / 28.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
12:39 / 27.10.2025
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
17:24 / 28.10.2025
30 000 служители остават без работа
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Животните на Фокус
Бюджет 2026
Купа на България сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: