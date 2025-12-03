ЗАРЕЖДАНЕ...
|Талантливите студенти ще могат да се обучават безплатно
Подкрепа по програмата ще получат лауреати от международни олимпиади, които са завоювали златни, сребърни или бронзови медали в следните области: математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия, лингвистика, география/науки за земята и изкуствен интелект. При продължаване на обучението си в българско виеше училище, те няма да заплащат семестриални такси и ще получават стипендии в размер на една минимална работна заплата за съответната година, но не повече от 665 евро.
Общият размер на програмата е 3,6 млн. евро. Средствата ще се предоставят на държавните висши училища, които ще изплащат стипендиите на студентите. Програмата ще има продължителност от 60 месеца, като финансирането ще се разпределя по академични години в зависимост от броя на записаните лауреати.
"Избирам да следвам в България“ е програма, която не само мотивира и насърчава талантливите ни умове, но и предотвратява техния отлив към чужбина. Тази инициатива ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на България чрез подготовка и задържане на висококвалифицирани специалисти, които да развиват икономиката и научния потенциал на страната. Успоредно с това ще се засили и връзката между висшето образование и пазара на труда, се посочва в програмата на МОН.
