Таксиджии: Искаме увеличение на тарифите. Три години караме на тези цени, а разходите ни се увеличиха

© Plovdiv24.bg Таксиметрови шофьори настояват за увеличение на тарифите за превоз с около 40%, аргументирайки се с рязкото поскъпване на разходите им от последната актуализация на цените през 2023 г.



По закон таксиметровите тарифи у нас се определят в граници от общинските съвети. Пловдивският общински съвет определи минимална цена от 1,19 лв./км за дневна тарифа и 1,29 лв./км за нощна, като цените влязоха в сила от 1 януари 2023 г.



Повечето големи таксиметрови централи в града традиционно возят на нива с няколко стотинки над минимума.



"Три години караме на тези цени, а разходите ни значително се увеличиха. Минималният осигурителен праг скочи с 53%, автомобилите са поскъпнали с около 40%, а застраховката "Гражданска отговорност“ за таксиметровите водачи е нараснала с 300%“, заяви пред вестник "Телеграф" Красимир Цветков, председател на сдружение "Национален таксиметров синдикат“.



Той добави, че поскъпват и диспечерските услуги, както и таксата за издаване на разрешително от общината.



Според изчисления на НТС, за да се върне стандартът на доходите им от последната актуализация, минималните тарифи трябва да достигнат 1,74 лв./км за дневна и 2 лв./км за нощна тарифа, което представлява увеличение от около 40%.



В същото време друга браншова организация – "Съюз Такси“, се обяви за по-умерено увеличение от 20%.



"Вземайки предвид фактори като инфлация, минимална работна заплата, застраховките и цените на горивата, смятаме, че това е справедливото увеличение. Повече от това ще прогони клиентите ни“, коментира Кирил Ризов от "Съюз Такси“.