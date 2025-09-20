ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Таксиджии: Искаме увеличение на тарифите. Три години караме на тези цени, а разходите ни се увеличиха
По закон таксиметровите тарифи у нас се определят в граници от общинските съвети. Пловдивският общински съвет определи минимална цена от 1,19 лв./км за дневна тарифа и 1,29 лв./км за нощна, като цените влязоха в сила от 1 януари 2023 г.
Повечето големи таксиметрови централи в града традиционно возят на нива с няколко стотинки над минимума.
"Три години караме на тези цени, а разходите ни значително се увеличиха. Минималният осигурителен праг скочи с 53%, автомобилите са поскъпнали с около 40%, а застраховката "Гражданска отговорност“ за таксиметровите водачи е нараснала с 300%“, заяви пред вестник "Телеграф" Красимир Цветков, председател на сдружение "Национален таксиметров синдикат“.
Той добави, че поскъпват и диспечерските услуги, както и таксата за издаване на разрешително от общината.
Според изчисления на НТС, за да се върне стандартът на доходите им от последната актуализация, минималните тарифи трябва да достигнат 1,74 лв./км за дневна и 2 лв./км за нощна тарифа, което представлява увеличение от около 40%.
В същото време друга браншова организация – "Съюз Такси“, се обяви за по-умерено увеличение от 20%.
"Вземайки предвид фактори като инфлация, минимална работна заплата, застраховките и цените на горивата, смятаме, че това е справедливото увеличение. Повече от това ще прогони клиентите ни“, коментира Кирил Ризов от "Съюз Такси“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 133
|предишна страница [ 1/23 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Директор на голяма банка: България е сред държавите с най-ниски р...
18:51 / 20.09.2025
И Германия се включи в издирването на Ружа Игнатова, надяват се д...
15:31 / 20.09.2025
Землището над Асеновград гори
15:36 / 20.09.2025
Рутинни ваксини намаляват риска от деменция при възрастните
16:01 / 20.09.2025
Тракийската гробница в Казанлък е в Списъка на световното наследс...
14:04 / 20.09.2025
Асен Василев: Не смятам да ставам арбитър между Пеевски и Борисов...
14:05 / 20.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
Спряха производството на култов сапун в България
22:28 / 18.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS