|Свлачище затвори прохода Троян-Кърнаре
Очаква се от АПИ да бъде създадена необходимата организация за разчистване на пътя. Шофьорите се призовават да използват алтернативни маршрути и да следят актуалната пътна обстановка.
Очаква се повече информация за срока на възстановяването на движението през прохода да бъде предоставена по-късно днес.
