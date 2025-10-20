ЗАРЕЖДАНЕ...
|Свидетел: Помислихме, че е шега
"Много често се събират на 3-тия етаж групички с деца, ходят на кино и крещят и се смеят. Първоначално се чуха викове, но никой не реагира. В един момент на всички им направи впечатление, че крясъците не спират и нещо се случва. Тийнейджъри започнаха да бягат по етажите и да предупреждават: "Стана бой, стана бой, не се качвайте горе!", разказа човекът.
"Видях отдалече как имаше струпване до ескалатора на 3-тия етаж, точно срещу киното. Това беше. Хората започнаха да се спират, да излизат от магазините, персоналът на мола се притесни, а посетителите гледаха нагоре и се чудеха какво се случва. Мислехме си, че е само бой, не знаехме, че се е стигнало до изваждането на нож. Първата патрулка пристигна много бързо", коментира читателят.
Припомняме, че 15-годишно момче почина, въпреки усилията на лекарите от "Пирогов" да го спасят.
