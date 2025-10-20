ИЗПРАТИ НОВИНА
Свидетел: Помислихме, че е шега
Автор: Георги Кирилов 07:59
© Фокус
Първоначално никой не реагира, помислихме си, че е някаква шега. Това разказа пред "Фокус" свидетел, който е бил в Мол София по време на нападението, при което загина 15-годишно момче. 

"Много често се събират на 3-тия етаж групички с деца, ходят на кино и крещят и се смеят. Първоначално се чуха викове, но никой не реагира. В един момент на всички им направи впечатление, че крясъците не спират и нещо се случва. Тийнейджъри започнаха да бягат по етажите и да предупреждават: "Стана бой, стана бой, не се качвайте горе!", разказа човекът.

"Видях отдалече как имаше струпване до ескалатора на 3-тия етаж, точно срещу киното. Това беше. Хората започнаха да се спират, да излизат от магазините, персоналът на мола се притесни, а посетителите гледаха нагоре и се чудеха какво се случва. Мислехме си, че е само бой, не знаехме, че се е стигнало до изваждането на нож. Първата патрулка пристигна много бързо", коментира читателят. 

Припомняме, че 15-годишно момче почина, въпреки усилията на лекарите от "Пирогов" да го спасят.


Още по темата:
20.10.2025 Има задържан за нападението в мол в София, при което почина тийнейджър
19.10.2025 България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
19.10.2025 Намушканото момче в столичен мол е в много тежко състояние
19.10.2025 Има намушкан тийнейджър след свадата в столичен мол!






