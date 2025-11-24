ЗАРЕЖДАНЕ...
Светослав Бенчев: Новият собственик на "Лукойл" трябва да бъде компания от бранша
По думите му с налагането на американските санкции се наблюдава несигурността пазара поради затруднената работа на рафинериите в Сърбия и Румъния, което в региона веднага се отразява и в цените, най-вече на готовите нефтопродукти. Според госта трябва да сме готови за евентуален сценарий сделка за продажбата на международни активи на "Лукойл“ на 13 декември да не се осъществи. "Това мисля, че го проиграхме до известна степен около 21 ноември, както вътре в Петролната асоциация, така и с правителството обсъждаме какви мерки трябва да бъдат взети, за да може пазара да се осигури. За момента аз не виждам някакви рискове в това отношение“.
Забрана за износ на петролни продукти според Бенчев имаше за цяло единствено да успокои хората, но тя практически няма особен смисъл, тъй като според него никога не е имало проблем с наличностните горива. "Ако нещо щеше се случи, свързано с американските санкции, това е по-скоро относно банковото обслужване на някои компании, които са под санкции. "Количества горива винаги е имало и ще има, докато рафинерията работи“, убеден е той.
Според експерта към настоящия момент няма никакви проблеми относно работоспособността на рафинерията, затова тази забрана трябва да бъде облекчена или да бъде отменена.
По-високите цени на петрола е тенденция и цялостна политика в ЕС, която започна още със Зелената сделка, по-късно и с Пакета "Готови за 55“, обясни още Бенчев и допълни, че целта е насочването на транспорта към използването на електромобили. "Ние още не сме видели това поскъпване, което ЕС предвижда. От една страна това ще се случи след около година, когато ще влезе схемата за търговия с емисия в транспорта. По наше изчисление, при предвиждано ниво на квотите на цена около 50 евро за тон, това означава едно поскъпване в рамките на 50-60 стотинки на горивата,“ каза той, като посочи, че ще се направи всичко възможно цените на горивата да останат поносими, тъй като страната ни все още не е готова да направи стъпката към електромобилност.
"Все пак забелязвам в последните така месеци, едно осъзнаване на Комисията, че в крайна сметка няма да доведе до нищо друго, сред оскъпяване цялостно на всички стоки“.
