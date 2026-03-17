Съюзът на птицевъдите: Цените на яйцата преди Великден няма да отбележат рязък скок
Цените на яйцата преди Великден няма да отбележат рязък скок, въпреки засиленото търсене около празниците, заяви председателят на Управителния съвет на Съюза на птицевъдите Ивайло Гълъбов в ефира на NOVA NEWS.
По думите му пазарът е добре обезпечен и българското производство е достатъчно, за да покрие нуждите на потребителите. "Има достатъчно яйца, българско производство, които да задоволят търговската мрежа, въпреки засиления интерес преди празниците“, подчерта той. Според него наблюдаваният ръст в цените през последния месец е минимален - около 1%, и е напълно нормален на фона на сезонното повишено търсене.
Гълъбов коментира и данните за по-сериозно поскъпване на годишна база, като обясни, че тенденцията не е характерна само за България, а се наблюдава в целия Европейски съюз. Основната причина е намаленото производство в ключови държави като Германия, Франция и Полша, което води до по-високо търсене и съответно до покачване на цените. Допълнителен фактор е и преходът към по-хуманни методи на отглеждане на кокошки, които обаче са свързани с по-високи разходи.
По отношение на вътрешния пазар той отбеляза, че България има сравнително малък дял - около 1% от европейското производство, което прави страната силно зависима от общите пазарни тенденции. Въпреки това към момента цените у нас остават по-ниски в сравнение с редица западноевропейски държави.
По отношение на евентуално поскъпване заради увеличението на цените на горивата, Гълъбов беше категоричен, че такава пряка връзка в краткосрочен план няма. Според него основният фактор остава балансът между търсене и предлагане.
Той допълни, че не е изключен и внос на яйца, включително от страни извън ЕС, като традиционно това е Украйна.
Цените на основните хранителни продукти в България остават стабилни, а традиционните опасения за поскъпване около Великден не се оправдават. Това заяви председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов в студиото на "Твоят ден“.
По думите му при яйцата, както и при агнешкото месо, няма основания за рязко увеличение на цените. "Пазарът е добре балансиран, конкуренцията е силна и цените се определят основно от търсенето и предлагането“, подчерта той. Иванов допълни, че всяка година преди празниците се създават очаквания за поскъпване, но реалността показва, че пазарът остава стабилен.
По отношение на по-широката икономическа картина той предупреди, че евентуално продължаване на конфликта в Близкия изток може да доведе до инфлационен натиск, най-вече чрез поскъпване на горивата. Засега обаче такова влияние върху цените на храните не се наблюдава. "В краткосрочен план няма сериозни изменения в търговията с храни“, уточни той.
Иванов обясни, че ако се стигне до по-сериозен ръст на цените, той обикновено започва от транспорта, логистиката и енергийните разходи, които постепенно се пренасят върху крайните стоки. Въпреки това подчерта, че подобен сценарий зависи от множество глобални фактори и към момента е по-скоро хипотетичен.
Данните на комисията показват, че пазарът у нас остава добре балансиран. При основните храни отклоненията в цените са минимални, като при някои продукти дори се отчита понижение спрямо миналата година. Сезонни колебания има при плодовете и зеленчуците, но те са типични за периода и не са повод за притеснение.
По думите на Иванов към момента няма необходимост от държавна намеса на пазара чрез извънредни мерки. "Пазарът работи добре и не се налагат решения като тавани на цените“, заяви той. Според него при нужда подкрепата трябва да бъде насочена само към реално засегнатите групи.
Още по темата
/
Д-р Бацелова след втория случай на чикунгуня в Пловдив: Основният механизъм за заразяване е чрез ухапване от комар
08:23
Българска лекарка, помогнала в Кочани: Това е една тежка трагедия, която винаги ще помня и не пожелавам на никой никога да вижда
16.03
Почина Елза Гоева
16.03
Адвокат след смъртта на жена от хиалурон в гърдите: Младите търсят бърза и лесна красота, без да си дават сметка
16.03
20 евро месечна компенсация се равняват на около 13,5 литра гориво на месец, и то само ако цената на горивото се задържи около 1,50 евро за литър
15.03
Арх. Караджов след Archinova Arhitecture Awards 2025: Професията е трудна, но това е маратон, не е спринт
14.03
