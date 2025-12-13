ИЗПРАТИ НОВИНА
Съвет от банка: Плащайте с карта, това е защита от грешки и закръгляне при прехода към еврото
Автор: Десислава Томева 09:16Коментари (0)276
©
При очакваното въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г., плащането с карта или ПОС‑терминал се очертава като едно от най‑надеждните средства, с които потребителите и бизнесът могат да избегнат грешки, закръгляване и неудобства при конверсията от левове в евро.

Една от водещите банки, които оперират на българския пазар, съветва, че ПОС‑терминалите улесняват ежедневните транзакции, премахват нуждата от ръчно броене и даване на ресто и осигуряват безпроблемен преход при смяна на валутата. Използването на карта означава автоматична обработка на сумата, без риск от човешка грешка при закръгляване – особено важно точно при началото на евро‑периода, когато много услуги и малки сделки ще се преобразуват. Картовите плащания спестяват време и премахват неудобството с дребни монети и рестото– удобно както за клиента, така и за служителя на касата.

Много малки търговци, салони и майстори отказват или просто нямат инсталиран ПОС‑терминал, което означава, че клиентите ще трябва да плащат в брой. В статията се отбелязва, че това може да откаже част от клиентите, особено когато услугите се преобразуват в евро и се налага ръчно закръгляване – ситуация, която може да доведе до незабележимо оскъпяване.

За потребителите плащането с карта е реална защита от грешки, неясно закръгляване и "скрито“ оскъпяване при конверсия към евро. За малките бизнеси инвестицията в ПОС‑терминал е важно решение – не само за да бъдат в крак с новата валута, но и за да останат конкурентни. Част от клиентите – особено по‑младите или чужденците – вече очакват карта. Липсата на безкасови разплащания може да ограничи растежа на малки търговци. Темата не е просто техническа – тя насочва внимание към това колко бизнеси са готови за прехода, колко са склонни да инвестират, и какъв е рискът част от потребителите да бъдат ощетени вместо защитени.

Всичко това обаче е в услуга на нас – потребителите, и се очаква търговците, държавата и всички органи да ни улеснят максимално. Не всички българи са млади, информирани, четящи или активно следящи новини, а близо 2 милиона пенсионери ще се сблъскат с промяната, която за тях е трудно, недостъпно и много притеснително събитие.


