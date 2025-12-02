ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
"В момента почти няма предлагане на евро от клиенти - търсенето е едностранно. За сравнение, в същия период на миналата година обемите на покупка и продажба бяха балансирани. Липсата на предлагане сега оказва съществен натиск върху цените. Самите ние се налага да набавяме валута на по-висока цена. Именно затова съветваме потребителите да изчакат и да се възползват от регулираната и безплатна обмяна, която започва от 1 януари 2026 г.“, коментира Макс Баклаян от Tavex.
Когато има само търсене и липса на предлагане, това неминуемо повишава цената – както при всяка друга стока. Ако решите да обмените левове сега, вероятно ще платите по-висок курс, именно поради този дисбаланс.
Обмяна на левове в евро от 1 януари 2026 г.:
- Българската народна банка ще обменя неограничено във времето и без такса – по фиксирания курс 1,95583 лв. за 1 евро, включително чрез своите касови центрове.
- Търговските банки и "Български пощи“ ЕАД ще обменят без такси и по фиксинг до 30 юни 2026 г. След тази дата, те могат да въведат такси за обмяна в брой.
През януари 2026 г. левът и еврото ще бъдат в обръщение едновременно.
При плащане в левове, търговците ще връщат ресто в евро. По изключение, ако нямат евро наличност, могат да върнат в левове.
Търговецът има право да откаже да приеме повече от 50 монети в левове при една трансакция.
Как ще се изчислява рестото?
Сметка от 15 лв.
Платено с банкнота от 20 лв.
Ресто: 5 лв. → 5 ÷ 1,95583 = 2,56 евро ресто
Всички левови банкови сметки – разплащателни, спестовни и депозитни – ще бъдат автоматично и безплатно преобразувани в евро на 1 януари 2026 г. От този ден всички безналични плащания ще се извършват само в евро, без нужда от допълнителни действия от страна на клиентите.
"Потребителите имат време и не е нужно да бързат. Препоръчваме да изчакат и да се възползват от официалната, регулирана и безплатна обмяна от 1 януари 2026 г.“, напомня Макс БаклаянСъ.
