ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Съобщиха причината за смъртта на 8-годишното дете в Несебър
Събирането на доказателства продължава и днес – водолази претърсиха морското дъно, за да открият катарамите на коланите, които са се скъсали и са довели до падането на детето.
Прокуратурата ще настоява пред съда за постоянен арест на тримата обвиняеми.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 5
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Над 100 души постъпиха в болница след сватба
21:53 / 20.08.2025
Експерт: Кeшът вече нe e цap! Много бългapи дъpжaт пapитe cи нa д...
21:30 / 20.08.2025
Инструктор по парасейлинг с важно уточнение къде може да е бил пр...
20:59 / 20.08.2025
Адвокат: Малолетните под 14-годишна възраст не носят наказателна ...
21:59 / 20.08.2025
Млад мъж се удави в Приморско, пренебрегна червения флаг и запове...
19:44 / 20.08.2025
Голяма българска банка обяви безплатна услуга
19:31 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS