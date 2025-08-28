ИЗПРАТИ НОВИНА
Прокурор: Експертизата доказва, че сбруята на парасейлинга е била сериозно компрометирана
Автор: Николай Парашкевов 17:40Коментари (0)97
© Burgas24.bg
Прокурорът по делото за трагедията с парасейлинг в Несебър - Кремена Стефанова, говори пред журналисти преди крайното решение на Апелативен съд - Бургас спрямо тримата обвиняеми.

"В експертизата става въпрос за доста сериозното компрометиране на сбруята, на която се е качило детето. Тя е турско производство, но няма етикет. Експертизата я описва - какво представлява, как изглежда. На подобно производство дават годност в рамките на 5 години. На колко е била тази сбруя, може би е въпрос на експертизи", заяви Стефанова.

В крайна сметка е следвало захабяването от слънчевите води и морската вода да се наблюдава, категоричен бе представителят на държавното обвинение.

Според адвоката на Камен Тенев - Благой Потеров, виновните не са обвиняеми, а на въпрос на Burgas24.bg дали не трябва да бъдат повдигнати обвинения на още хора, прокурорът отговори така:

"Делото е в начален етап. Постоянно се събират доказателства, провеждат се много действия по разследването. Има много неща, които трябва да се свържат, за да се стигне до крайния извод. Към момента все пак това е мярка и говорим за доказателства, които да покажат кои са отговорните лица към настоящия момент. Така е преценил наблюдаващият прокурор.

Ако след това прецени, може като обвиняеми да бъдат привлечени и други лица, но към момента както казах обвиняемият Стефанов - не е необходимо той да бъде назначен със специален договор, а че е изпълнена тази дейност, която той абсолютно безотговорно е направил. Достатъчно е дори само да има свидетелски показания, които да кажат, че това е отговорното лице. В крайна сметка Стефанов е лицето, което отговаря за този атракцион".



Статистика: