|Съдът прекъсна заседанието срещу 15-годишния ученик, наръгал с нож връстник. Чакат специалисти
"Снощи се видяхме с момчето, каза, че съжалява“, заяви пред журналисти служебният адвокат Николай Манчев, защитник на подсъдимия. Той поясни, че контактът с детето е труден, тъй като то изпитва затруднения да говори и да дава изявления.
"Това е физиологичен проблем, чакат се специалисти, които ще окажат съдействие“, уточни адвокатът.
За да може обвиняемият да участва пълноценно в съдебния процес, се налага неговата подкрепа от специалист – логопед. Заседанието се провежда при закрити врата, а на него присъства и бащата на подсъдимия.
Фаталният инцидент стана на 19 октомври в столичен мол, когато 15-годишно момче беше намушкано. Пострадалият беше транспортиран до болница "Н.И. Пирогов“, където по-късно почина.
