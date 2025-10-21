Съдът прекъсна заседанието срещу 15-годишния ученик, наръгал с нож връстник. Чакат специалисти

© Съдебното заседание по делото срещу 15-годишния ученик, който намушка смъртоносно свой връстник в столичен търговски център, беше прекъснато, съобщиха от пресцентъра на Софийския градски съд (СГС). Заседанието трябваше да реши дали обвиняемият да остане за постоянно в ареста.



"Снощи се видяхме с момчето, каза, че съжалява“, заяви пред журналисти служебният адвокат Николай Манчев, защитник на подсъдимия. Той поясни, че контактът с детето е труден, тъй като то изпитва затруднения да говори и да дава изявления.



"Това е физиологичен проблем, чакат се специалисти, които ще окажат съдействие“, уточни адвокатът.



За да може обвиняемият да участва пълноценно в съдебния процес, се налага неговата подкрепа от специалист – логопед. Заседанието се провежда при закрити врата, а на него присъства и бащата на подсъдимия.



Фаталният инцидент стана на 19 октомври в столичен мол, когато 15-годишно момче беше намушкано. Пострадалият беше транспортиран до болница "Н.И. Пирогов“, където по-късно почина.