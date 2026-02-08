ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Съдебен психиатър: Става дума за убийство с добри намерения
Така д-р Иван Иванов - съдебен психиатър от Плевен коментира за bTV тройното убийство в бившата хижа "Петрохан", което стана в понеделник, както и последните новини около намерените три трупа, за които се смята, че са на Ивайло Калушев, 15-годишния Александър и 22-годишния Николай Златков.
Твърди се, че Ивайло Калушев се е смятал за лама, който е въвлякъл в своето учение мнозина непълнолетни. Той бе издирван от властите след намерените три трупа в бившата хижа "Петрохан" заедно с Александър и Николай.
Според него това е тежък криминален акт на агресия - това идва от дълбочината на душата и съзнанието на извършителя. "Никой не го е принуждавал. Най вероятно такава е личността, той е страдал дълбоко, дълги години. в един момент в изкристаолизирало това решение което е толкова силно, че заради това му казваме налудничавост.
По повод това, че са въвлечени и други непълнолетни, както и млади мъже, съдебният психиатър коментира: "Навлизаме в друг клон на нашата наука - индукцията на психозата, предаване на дълбокото вярване на един човек към другите, които не са болни, но толкова са свързани, че те влизат в неговата налудничава схема. Това всичко са условности, това е само хипотеза. Но в живота и в психонализата няма прости неща. Може да става дума за меланхолно убийство, може и да е нещо друго. За съжаление няма как да се разбере. Но в страната има още по-добри съдебни психиатри. Аз дадох моя дан за изчистването на имената на тези хора, върху които се изля един тон помия. Заради това си позволих да изстрелям този златен куршум".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 68
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Полицията: Човекът, който е подал сигнала, има лятна кошара в рай...
18:15 / 08.02.2026
Жени Калканджиева: Разкритията в досиетата "Епстийн" поставят стр...
18:13 / 08.02.2026
Официално от властите: Установена е стрелба вътре в кемпера, но н...
17:47 / 08.02.2026
Откриха оръжие в кемпера с трите трупа
17:34 / 08.02.2026
Според Демерджиев откритите днес трима души са били убити
17:15 / 08.02.2026
Калушев цитира "Борба" на Христо Ботев, после откриват трите труп...
16:30 / 08.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
15:57 / 06.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS