Съдебен психиатър: Става дума за убийство с добри намерения

© "Става въпрос за разширено меланхолно самоубийство. Това значи, когато човек е в тежка личностна драматична криза и вземе решението да прекъсне живота си. Особеностите на този тип депресия включва това, че този човек иска да освободи близките си хора от несправедлива съдба - деца, съпрузи, животни. Той извършва убийство с добри намерения. Той иска да ги спаси. Причината му е в дълбокото душевно страдание".



Така д-р Иван Иванов - съдебен психиатър от Плевен коментира за bTV тройното убийство в бившата хижа "Петрохан", което стана в понеделник, както и последните новини около намерените три трупа, за които се смята, че са на Ивайло Калушев, 15-годишния Александър и 22-годишния Николай Златков.



Твърди се, че Ивайло Калушев се е смятал за лама, който е въвлякъл в своето учение мнозина непълнолетни. Той бе издирван от властите след намерените три трупа в бившата хижа "Петрохан" заедно с Александър и Николай.



Според него това е тежък криминален акт на агресия - това идва от дълбочината на душата и съзнанието на извършителя. "Никой не го е принуждавал. Най вероятно такава е личността, той е страдал дълбоко, дълги години. в един момент в изкристаолизирало това решение което е толкова силно, че заради това му казваме налудничавост.



По повод това, че са въвлечени и други непълнолетни, както и млади мъже, съдебният психиатър коментира: "Навлизаме в друг клон на нашата наука - индукцията на психозата, предаване на дълбокото вярване на един човек към другите, които не са болни, но толкова са свързани, че те влизат в неговата налудничава схема. Това всичко са условности, това е само хипотеза. Но в живота и в психонализата няма прости неща. Може да става дума за меланхолно убийство, може и да е нещо друго. За съжаление няма как да се разбере. Но в страната има още по-добри съдебни психиатри. Аз дадох моя дан за изчистването на имената на тези хора, върху които се изля един тон помия. Заради това си позволих да изстрелям този златен куршум".