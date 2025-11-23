ЗАРЕЖДАНЕ...
Студът идва! Днес ни очаква много дъжд, а на места ще вали и сняг
Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има превалявания от дъжд, в местата над 1800 метра – от сняг. С нахлуването на студен въздух от северозапад, привечер в по-ниските части на масивите от Западна България дъждът ще се примесва със сняг, но бързо ще спира. Ще продължи да духа бурен югозападен вятър, който след обяд постепенно ще отслабва и ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието облачността ще е по-често значителна, но след обяд ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 17°-19°.
