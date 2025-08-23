ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Студенти измислиха приложение за чистотата на морето
Автор: ИА Фокус 10:08Коментари (0)215
© NOVA
Студенти от техническия университет във Варна разработиха ново приложение, което да насочи вниманието към екологичните проблеми и да помогне за тяхното разрешаване.

Основната идея на приложението е да събира сигнали от хората, като по този начин да предоставя актуална информация за състоянието на морската вода. Така на практика благодарение на сигналите и докладите, в реално време можем да научим за замърсявания по крайбрежието или пък за други нетипични явления. Платформата е активна едва от няколко месеца, но в нея вече са се регистрирали потребители от цял свят.

Стелиана и Иван изучават "Изкуствен интелект" в Техническия университет във Варна.

"Учим за различни неща, които са полезни в сферата - невронни мрежи, има и математика, електроника", разказва пред NOVA Стелиана Калева.

Но двамата с Иван обичат и природата, а това ги кара да създадат приложение, което да насочи вниманието към екологията.

"Първоначално идеята беше дадена от университета и понеже ние решихме, че тази идея си заслужава да бъде направена и можехме да я реализираме, го направихме", казва Иван Мирчев.

И така се ражда платформата I SEE SEA или "Аз виждам морето", a чрез нея, всеки от нас може да подаде сигнал.

"Студентите разработиха приложението изцяло самостоятелно. Всеки може да го инсталира на телефона си, след което да се регистрира. Регистрацията означава, че потребителя има право да подава сигнали. Сигналът обикновено включва информация за локацията, снимка и някакво текстово съобщение. За някои от категориите може да бъде избрана от меню съответната информация и да бъде подадена по бързо. Но отнема минутки регистрацията, а подаването на сигнал отнема секунди, буквално", казва проф. Тодор Ганчев, преподавател в ТУ – Варна.

Благодарение на сигналите, получаваме актуална информация за чистотата на морската вода по крайбрежието или пък за по-необичайни явления.

"Могат да се правят доклади на различни тематики, като имаме струпване на медузи, метеорологични условия, екстремни условия", казва Стелиана Калева.

"Приложението служи като един своеобразен сензор, който допълва всичко останало, което събираме като информация", обяснява проф. Тодор Ганчев.

"Във Варна беше протекъл мазут преди няколко месеца, като беше докладвано от няколко човека, не само от един", допълва Иван Мирчев.

В платформата обаче хората сигнализират и за положителни неща, за да знаем къде да отидем на плаж например.

"Стига да има потребители, които са направили доклад, че времето е хубаво и е чисто на плажа", обяснява Стелиана.

Въпреки че приложението е активно едва от няколко месеца, в него вече са се регистрирали потребители и от чужбина, а създателите се надяват платформата да направи света по-добро място.

"От една страна помага да подобрим нашия света, в който живеем, и да повишим качеството на живот. От друга страна информацията попада при органите, които оценяват риска", обясни проф. Тодор Ганчев.

"Ако всеки гражданин изпълнява своите задължения и иска да допринася за приложението - да, със сигурност ще направи света по-добър", казва Иван Мирчев.


Още по темата: общо новини по темата: 692
22.08.2025 Септември е един от най-добрите месеци за почивка в Гърция
22.08.2025 Защо чешмяната вода по родното Черноморие не е за приходящите туристи?
22.08.2025 Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
22.08.2025 Часове наред продължава огромното задръстване на АМ "Тракия"
22.08.2025 Две жени се удавиха в рамките на час
22.08.2025 Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
предишна страница [ 1/116 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Бабата на Марти, прегазен от АТВ, с последна информация за състоя...
10:58 / 23.08.2025
Тежък трафик на ГКПП "Kалотина" и "Kапитан Андреево"
10:08 / 23.08.2025
Безопасен полет с парасейлинг?
08:53 / 23.08.2025
Ще превали и прегърми, вятърът ще е силен, вижте къде
07:11 / 23.08.2025
Пълен обрат в новините за състоянието на Марти! Дано да се възста...
22:11 / 22.08.2025
Мъка за пътуващите по АМ "Тракия". Тапата вече е 15 км
20:19 / 22.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
14:13 / 21.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
12:47 / 22.08.2025
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
09:32 / 21.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
08:59 / 22.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
14:40 / 22.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Лято 2025
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: