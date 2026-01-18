ИЗПРАТИ НОВИНА
Студено време и през новата седмица: НИМХ с жълт код за почти цялата страна
Автор: Велизара Ангелова 19:21
©
През следващото денонощие ще остане студено с минимални температури между минус 12° и минус 7°, малко по-високи в югозападните райони и Южното Черноморие. Максималните температури ще бъдат от минус 8° в Североизточна България до 4°-5° в крайните югозападни райони. Вятърът ще бъде слаб и умерен от изток, в Източна България - от север. Облачността над Северна България ще бъде значителна и в източната част ще прехвърча сняг. Над Южна България ще бъде предимно слънчево, в нощните часове на места с временни увеличения на облачността, информират от НИМХ.

В почти цялата страна е обявен жълт код за ниски температури утре. Изключение правят части от Благоевградска и Бургаска област, където няма предупреждуние.

В планините ще бъде предимно слънчево, но студено. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 3°, на 2000 метра – около минус 9°. Атмосферното налягане още малко ще се повиши и ще бъде значително по-високо от средното за месеца.

Над Северното Черноморие ще има значителна облачност и на места ще прехвърча сняг, докато над Южното ще бъде предимно слънчево. Ще бъде студено с максимални температури от минус 3° в северните райони до 2° към Ахтопол. Ще духа умерен северен вятър, който ще създава усещане за още по-студено време. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 52 мин. и залязва в 17 ч. и 23 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 31 мин. Луната в София изгрява в 8 ч. и 30 мин. и залязва в 17 ч. и 59 мин. Фаза на Луната: един ден след новолуние.

Във вторник вятърът ще отслабне и ще се смени с югоизточен. Ще преобладава слънчево време, след обяд от югозапад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. Температурите слабо ще се повишат и минималните ще бъдат между минус 10° и минус 5°, а максималните - от минус 2° до 3°.

В сряда ще преобладава облачно време и на много места в Южна България и Предбалкана ще превалява сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток.


