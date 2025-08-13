ИЗПРАТИ НОВИНА
Страшна мизерия на обичан див български плаж
Автор: Илиана Пенова 19:10
© Facebook
Множество боклуци и голяма мръсотия заснеха туристите на плаж Аркутино. От кадрите се виждат найлонови пликове и множество различни боклуци, които плажуващи са оставили след себе си.

Плаж Аркутино е част от резерват Ропотамо и е разположен между курортните комплекси Дюни и Приморско. На територията на плажа има и пясъчни дюни.


Още по темата:
13.08.2025 Много сериозно предупреждение за почиващите по морето за 14 август: Не влизайте във водата!
13.08.2025 Хоро на "Бяла роза" с красиви девойки на плажа в Китен стана хит
13.08.2025 Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
13.08.2025 Гастроентеролог: Консумацията на бърза храна през лятото може да доведе до токсикоинфекции
13.08.2025 Днес над България ще бъде слънчево
12.08.2025 5-годишно дете се удави в басейн на морето
Още новини от Национални новини:
Регионалният министър разпореди спешна проверка в АПИ заради мили...
16:42 / 13.08.2025
Два хеликоптера "Кугър" се включиха в борбата с пожарите в Пирин
16:42 / 13.08.2025
"Алфа Рисърч": Все повече хора у нас одобряват еврото, но най-гол...
15:58 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за почиващите по морето за 14 авгус...
15:42 / 13.08.2025
Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болнич...
16:06 / 13.08.2025
Изграждат военна база край "Кабиле"
16:06 / 13.08.2025

