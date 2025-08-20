ИЗПРАТИ НОВИНА
Страхотно улеснение за плажуващите в китен наш курорт
Автор: Илиана Пенова 16:48
© Facebook
Запазваме комплект шезлонг и чадър на плажа в Синеморец, както се казва, само с един клик – удобно и бързо. Това споделят читатели на "Фокус".

Синеморец е спокоен курорт, но въпреки това често се случва платената зона на един от най-посещаваните плажове в селището – "Бутамята“, да бъде запълнена доста бързо. Подобна е ситуацията и в много други морски курорти, където напливът от туристи е дори по-голям.

На плаж "Бутамята“ намирането на комплект за плажуване вече не е проблем, тъй като той може да бъде запазен чрез онлайн приложение. На всеки чадър има закачен QR код, което прави процеса още по-лесен.

"Това много ни улеснява, трябва да се въведе навсякъде“, коментират плажуващи.

Почитателите на курорта коментират нововъведението и в социалните мрежи, където споделят и снимки.


предишна страница [ 1/112 ] следващата страница






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

