|Страхотно улеснение за плажуващите в китен наш курорт
Синеморец е спокоен курорт, но въпреки това често се случва платената зона на един от най-посещаваните плажове в селището – "Бутамята“, да бъде запълнена доста бързо. Подобна е ситуацията и в много други морски курорти, където напливът от туристи е дори по-голям.
На плаж "Бутамята“ намирането на комплект за плажуване вече не е проблем, тъй като той може да бъде запазен чрез онлайн приложение. На всеки чадър има закачен QR код, което прави процеса още по-лесен.
"Това много ни улеснява, трябва да се въведе навсякъде“, коментират плажуващи.
Почитателите на курорта коментират нововъведението и в социалните мрежи, където споделят и снимки.
