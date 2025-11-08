ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стойнев: Ако не правехме нищо, на 21 ноември лека-полека животът в рафинерията "Лукойл" ще замре
Стойнев подчерта необходимостта от назначаване на особен управител на рафинерията "Лукойл“ заради санкциите срещу руските компании "Лукойл“ и "Роснефт“.
"Има един възможен сценарий и това е наистина да имаме особен управител и поради тази причина трябваше да се промени законът. Следователно вчера се взе решение. Не бих казал, че е заради тази прословута швейцарска компания — в крайна сметка на всички беше ясно, че зад нея стои руско влияние,“ каза Стойнев пред БНТ.
Според него, при наличието на санкции върху двете големи компании "Лукойл“ и "Роснефт“, българското правителство е трябвало да предприеме мерки:
При положение, че има санкции върху двете огромни компании, българското правителство трябваше да предприеме някакви действия, защото ако не правехме нищо, на 21 ноември лека-полека животът в рафинерията "Лукойл" ще замре. Банките вече отказват — остана само една българска банка, която работи с "Лукойл“. Тоест смъртта е предизвестена.“
По думите му, българското правителство е задължено да предприеме конкретни действия за управление на компанията, като се гарантира националният интерес и стабилността на енергийния сектор.
"Трябва да имаме дерогация, ако докажем, че не се насочват средства към Москва. В Германия "Роснефт“ се управлява от държавата от 2022 г. и затова те не получиха санкции", коментира Драгомир Стойнев.
По думите му ако президентът Румен Радев наложи вето, ситуацията ще стане критична.
Той допълни, че българското правителство е забранило износа на дизел и авиационно гориво, за да гарантира сигурността на потребителите и бизнеса в страната, като подчерта необходимостта от дерогация и лицензиране на рафинерията при спазване на санкциите срещу Русия.
