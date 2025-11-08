ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Стойнев: Ако не правехме нищо, на 21 ноември лека-полека животът в рафинерията "Лукойл" ще замре
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:05Коментари (0)272
© БНТ
Без предприемане на спешни мерки от страна на правителствотоживотът на предприятието "Лукойл" е "предизвестен“. Това коментира Драгомир Стойнев от БСП. По думите му рафинерията в Бургас е на ръба да спре работа на 21 ноември.

Стойнев подчерта необходимостта от назначаване на особен управител на рафинерията "Лукойл“ заради санкциите срещу руските компании "Лукойл“ и "Роснефт“.

"Има един възможен сценарий и това е наистина да имаме особен управител и поради тази причина трябваше да се промени законът. Следователно вчера се взе решение. Не бих казал, че е заради тази прословута швейцарска компания — в крайна сметка на всички беше ясно, че зад нея стои руско влияние,“ каза Стойнев пред БНТ.

Според него, при наличието на санкции върху двете големи компании "Лукойл“ и "Роснефт“, българското правителство е трябвало да предприеме мерки:

При положение, че има санкции върху двете огромни компании, българското правителство трябваше да предприеме някакви действия, защото ако не правехме нищо, на 21 ноември лека-полека животът в рафинерията "Лукойл" ще замре. Банките вече отказват — остана само една българска банка, която работи с "Лукойл“. Тоест смъртта е предизвестена.“

По думите му, българското правителство е задължено да предприеме конкретни действия за управление на компанията, като се гарантира националният интерес и стабилността на енергийния сектор.

"Трябва да имаме дерогация, ако докажем, че не се насочват средства към Москва. В Германия "Роснефт“ се управлява от държавата от 2022 г. и затова те не получиха санкции", коментира Драгомир Стойнев.

По думите му ако президентът Румен Радев наложи вето, ситуацията ще стане критична.

Той допълни, че българското правителство е забранило износа на дизел и авиационно гориво, за да гарантира сигурността на потребителите и бизнеса в страната, като подчерта необходимостта от дерогация и лицензиране на рафинерията при спазване на санкциите срещу Русия.


Още по темата: общо новини по темата: 39
08.11.2025 »
07.11.2025 »
07.11.2025 »
07.11.2025 »
07.11.2025 »
07.11.2025 »
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Арестуваха българин на летище в Лондон, оказа се грешка
09:08 / 08.11.2025
В сезона на зимнините - пазарите пустеят, клиенти няма
08:43 / 08.11.2025
Адриан Николов: Част от бюджетните проблеми се дължат на безконтр...
09:12 / 08.11.2025
Каракачанов: Кабинетът "Желязков" подготвя предизборен бюджет! 90...
09:12 / 08.11.2025
Майката на изчезналата във Витоша Стефани: Не е избягала
08:34 / 08.11.2025
Българин: Децата искаха домашен любимец, купих овцата Калина - яд...
08:35 / 08.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
12:43 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
15:07 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Предприемач: Средната работна заплата в държавния сектор е по-висока от частния с няколко стотици лева
Предприемач: Средната работна заплата в държавния сектор е по-висока от частния с няколко стотици лева
12:00 / 06.11.2025
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
11:38 / 07.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Изграждат колодрум с многофункционална зала в Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: