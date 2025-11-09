ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Стефани с първи думи за изчезването си
"Момичето е изключително подготвено. Тя се занимава с планински преходи, познава много добре парк "Витоша" заради което е видно, че три дни е успяла да се движи без да спира. Ползвала е различни пътеки и заслони. Нейното намиране бе изключително трудно, защото тя през цялото време се е движела", обясни Тонев.
Директорът на Планинската спасителна служба към БЧК Емил Нешев каза, че не може да каже колко точно е струвала спасителната операция.
"Можем само да извлечем сухата статистика по отношение на това какви средства за използвани за автомобили и за командировачни, които със сигурност не означават нищо кой знае какво", подчерта той.
"Фокус" припомня, че при отвеждането й снощи в районното управление е бил извикан и медицински екип, който да я прегледа. След това 20-годишното момиче се е прибрала у дома.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Деница Сачева за увеличението на осигурителната вноска и на данък...
12:57 / 09.11.2025
Потребителите сигнализират за заблуди при цените в левове и евро
12:27 / 09.11.2025
Тодор Славков е разпределил цялото си богатство малко преди смърт...
12:20 / 09.11.2025
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Има пострадал при катастрофата, която затвори Прохода на Републик...
11:51 / 09.11.2025
Катастрофа затвори Прохода на Републиката
10:37 / 09.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS