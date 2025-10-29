ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Стефан Янев за Rheinmetall: Говори се за хиляда работни места, но ми е трудна тази сметка
Автор: Цоня Събчева 07:57Коментари (1)939
© Фокус
Националният интерес е едно понятие, което е свързано с много неща, не е свързано с един договор. Да кажем, че един договор, едно производство, една индустрия може да допринася за реализация на националния интерес, и то в една от неговите части.

Ако говорим за сигурността – да, някакво производство, нещо ще имаме на разположение. Ако говорим за благоденствието – да, някакви хора ще бъдат заети. Но нека да направим една проста сметка: говори се за хиляда работни места. Чудесно. Тези хиляда работни места срещу заем от 500 милиона евро или 1 милиард, както искате ги смятайте, в каква съотносимост и колко години те са възвръщаеми? Малко ми е трудна тази сметка да я сметна.

Това каза председателят на политическа партия "Български възход" ген. Стефан Янев, бивш служебен министър-председател и бивш военен министър относно подписания между България и германския концерн Rheinmetall договор за началото на проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси в Сопот в предаването "България, Европа и светът на фокус" по радио "Фокус".

И допълни: "Трудно уловим е интересът благосъстояние на хората също. Така че трудно мога да свържа точно такъв тип инвестиции с държавния интерес".

Ген. Янев сподели и за кадровия проблем: "Подготвени кадри нямаме безкрайно за която и да е индустрия, за която и да е специалност. В крайна сметка България няма неограничен човешки капитал. България няма неограничен капитал от подготвени инженери по всички специалности. Т.е. има нужда от преквалификация или обучение на нови кадри. И ако някой сега фанфарно твърди, че ние имаме прекрасни кадри, които чакат всеки момент да започнат работа, аз бих бил така скептичен, защото до известна степен съм наясно с нуждите на тази промишленост и знам, че кадри няма".







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Идат избори - пак ли ще възраждаме партийката? С руски пари.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Домусчиев: В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава...
22:31 / 28.10.2025
Слави Трифонов: Това е измама! В интернет има всякакви отрепки и ...
22:23 / 28.10.2025
ГЕРБ: Рая Назарян става председател на НС 
21:47 / 28.10.2025
Финансисти: Една трета от месечния доход трябва да се спестява
21:50 / 28.10.2025
Нови правила за банките при отпускане на кредити
20:58 / 28.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
09:06 / 28.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
12:39 / 27.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
09:37 / 28.10.2025
97 свидетели срещу показно арестувана директорка в Пловдив
97 свидетели срещу показно арестувана директорка в Пловдив
12:42 / 28.10.2025
Първият мол в Пловдив сменя собственика си
Първият мол в Пловдив сменя собственика си
11:49 / 27.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
Строят най-големия завод за барут в Европа на терена на ВМЗ Сопот
Изграждането на АМ "Тракия"
Разпадането на правителството “Желязков”
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: