|Стефан Янев за Rheinmetall: Говори се за хиляда работни места, но ми е трудна тази сметка
Ако говорим за сигурността – да, някакво производство, нещо ще имаме на разположение. Ако говорим за благоденствието – да, някакви хора ще бъдат заети. Но нека да направим една проста сметка: говори се за хиляда работни места. Чудесно. Тези хиляда работни места срещу заем от 500 милиона евро или 1 милиард, както искате ги смятайте, в каква съотносимост и колко години те са възвръщаеми? Малко ми е трудна тази сметка да я сметна.
Това каза председателят на политическа партия "Български възход" ген. Стефан Янев, бивш служебен министър-председател и бивш военен министър относно подписания между България и германския концерн Rheinmetall договор за началото на проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси в Сопот в предаването "България, Европа и светът на фокус" по радио "Фокус".
И допълни: "Трудно уловим е интересът благосъстояние на хората също. Така че трудно мога да свържа точно такъв тип инвестиции с държавния интерес".
Ген. Янев сподели и за кадровия проблем: "Подготвени кадри нямаме безкрайно за която и да е индустрия, за която и да е специалност. В крайна сметка България няма неограничен човешки капитал. България няма неограничен капитал от подготвени инженери по всички специалности. Т.е. има нужда от преквалификация или обучение на нови кадри. И ако някой сега фанфарно твърди, че ние имаме прекрасни кадри, които чакат всеки момент да започнат работа, аз бих бил така скептичен, защото до известна степен съм наясно с нуждите на тази промишленост и знам, че кадри няма".
преди 30 мин.
0
