|Сред възрастните хора грипът често води и до временна загуба на самостоятелност
Грипната инфекция може да натовари сърдечно-съдовата и дихателната система и да увеличи вероятността от последващи здравословни усложнения като инсулт, сърдечни проблеми или пневмония. При хора с хронични заболявания, като диабет тип 2, рискът е още по-висок. Сред възрастните хора грипът често води и до временна загуба на самостоятелност, което може да се отрази на качеството на живот, пише NOVA.
Заболяването обикновено започва внезапно: температура, отпадналост, суха кашлица, болки в гърлото и мускулите. За щастие, има какво да направим, за да се предпазим.
Сред най-ефективните форми на защита е ежегодната ваксинация. Тя се препоръчва за всички над 6-месечна възраст и има доказан ефект в намаляването на риска от усложнения. Дори и да не предотврати напълно заразяването, ваксината помага за по-лекото протичане на грипната инфекция.
Сред доказано ефективните превантивни противогрипни мерки са поддържане на добра хигиена на ръцете, избягване на контакт с болни хора, проветряване на помещенията и водене на балансиран начин на живот с достатъчно сън, движение и разнообразно хранене.
Информираността и отговорният подход към собственото здраве и това на близките ни са ключови за справяне със сезонния грип. Консултацията със здравен специалист е първата стъпка към вземането на информирано решение относно подходящите превантивни действия.
