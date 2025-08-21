ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Спряха санирането на блока без тераси заради смъртен случай
Община Свищов е само възложител на строително монтажните работи, допълни кметът.
Дейността по обекта е спряна с моя заповед и няма да бъде възстановена, докато сградата не бъде обезопасена, обясни Генчев.
Инцидентът е от миналата седмица, когато мъж на 80 години е паднал от балкона на апартамента си, който не е бил обезопасен. Това е довело до смъртен случай. Причината са премахнатите парапети на балкона заради протичащо саниране на жилищната сграда, каза още кметът.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Отварят магистрала "Европа" за движение
11:07 / 21.08.2025
Адвокат: Болница е осъдена да плати по 100 000 лева на всеки от р...
10:52 / 21.08.2025
Синоптик каза колко топло ще е в Гърция през следващите дни
10:50 / 21.08.2025
Миролюба Бенатова: Няма случайни законови вратички!
10:49 / 21.08.2025
Meteo Balkans: Приятели, утре ни очаква разваляне на времето
10:50 / 21.08.2025
Виктор Илиев вече е в ареста
10:06 / 21.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
И утре ще вали дъжд, вижте къде
16:12 / 19.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS