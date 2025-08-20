ЗАРЕЖДАНЕ...
|Абсурд! Цял блок остана без тераси след прекъснато саниране
Санирането на един от най-старите блокове в Свищов започва през май. Строителите изрязали парапетите на балконите, смъкнали климатиците, вдигнали скеле пред входовете и спрели да работят, защото свършили парите, разказват хората от блока. Не смеят да отворят вратите на балконите си, за да не последват съдбата на съседа си.
"Ако не е била изрязана терасата, е щяло, ако нещо му е станало, поне да е паднал на терасата, може би е щял да се спаси", коментира Мария Николаева.
80-годишният Станимир Блажев също едва не паднал от балкона, докато простира:
"Щях да падна долу и се хванах за шкафчето. Развалиха ги, продадоха железата на отпадъци, вземаха парите, ние стоим тука на открито".
След инцидента работници поставили дъски на терасите и ги закрепили с тел.
Терасата на Маринела обаче още не е обезопасена. Поставила е камери във всяка стая, за да следи четирите си деца.
"Много ме е страх. Едно мое невнимание и той, както е мъничък, знам ли какво може да стане. Ако знаех, че ще ни оставят без тераса, нямаше да им дам да я бутнат", казва тя.
При всеки дъжд хората подлагат легени и кофи, за да спасят домовете си от наводнение.
След трагичния инцидент в блока Община Свищов издава заповед всички дейности да се прекратят, докато не се обезопаси обектът.
"Надзорът също е издал предписания към фирмата изпълнител, не бягаме от отговорност. Това, което се изисква от нас като представяне на документи, е предоставено на разследващите органи. Съгласно Закона за устройство на територията това е строителна площадка и всички трябва да се съобразяваме", обясни Генчо Генчев, кмет на Свищов.
Блокът ще бъде саниран в срок, независимо дали се бавят плащанията, заяви кметът Генчев.
В момента строителната фирма санира 19 блока в Свищов, пет от тях са завършени. Срокът за довършването на останалите сгради е март догодина.
