|Спор за куче завърши с убийство!
Минувач, натъкнал се на труп на улицата, подал сигнал на тел. 112 в 8,15 часа сутринта. На място веднага почерняло от полиция.
Гледката била ужасяваща. Пристигналите на място медици само констатирали смъртта. По тялото обаче ясно личали следи от насилие. По трупа на жертвата разследващите забелязали множество разкъсно-контузни рани, съсиреци от кръв и дири от влачене. Униформените тръгнали по горещи следи и не след дълго стигнали до извършителя. Оказало се, че това е съселянин на жертвата - мъж на 47 години.
Още веднага след залавянето си мъжът признал за стореното, като представил своя версия на случилото се. Пред униформените обяснил, че докато разхождал кучето си около 00,30 часа на 20 декември, бил провокиран и нападнат от жертвата. По думите на арестувания жертвата бил във видимо нетрезво състояние. Загиналият впоследствие мъж псувал, обиждал и се опитал да души съселянина си, който пък афектиран му нанесъл удари с ръце, крака и дървена пръчка. По случая се води разследване причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена телесна повреда.
