Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"

© Веднага след встъпването си в длъжност като особен управител на "Лукойл" Румен Спецов е подписал решение, с което освобождава Евгени Маняхин като председател на Управителния съвет на рафинерията.



Спецов е оттеглил и овластяването на Маняхин да представлява дружеството. От момента на вписването в Търговския регистър на оттеглянето на г-н Маняхин, той няма да има представителна власт по отношение на дружеството и няма да има право да го представлява дружеството. Това става ясно от подписаното от Спецов решение, цитирано от БНТ.