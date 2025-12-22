ЗАРЕЖДАНЕ...
|Специална прогноза за очакваната снежна пътна обстановка на Коледа
Светлосиньо (5 – 15 см)
Обяснение: възможно натрупване по високите места, но малки затруднения в придвижването.
Умерени снеговалежи
Синьо (15 – 30 см)
Обяснение: образуване на снежна покривка, трудни пътни условия, нужда от снегопочистване.
Meteo Balkans апелира към шофьорите да бъдат особено внимателни през следващите часове – карайте с подходяща скорост, спазвайте дистанция и избягвайте рискови изпреварвания, тъй като се очакват неблагоприятни метеорологични условия.
Привечер и през нощта срещу петък очакваме усложняване на синоптичната обстановка. Силен сняг ще вали в Предбалкана. Очакваме виелици в Петрохан и Витиня. С понижението на температурите валежите от дъжд и в по-ниското ще го премесва със сняг!
