Специална прогноза за очакваната снежна пътна обстановка на Коледа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:54
©
Представяме специална прогноза за очакваната пътна обстановка, която е базирана на модела SPM. Важно тепърва прогнозата ще се промени!

Светлосиньо (5 – 15 см)

Обяснение: възможно натрупване по високите места, но малки затруднения в придвижването.

Умерени снеговалежи

Синьо (15 – 30 см)

Обяснение: образуване на снежна покривка, трудни пътни условия, нужда от снегопочистване.

Meteo Balkans апелира към шофьорите да бъдат особено внимателни през следващите часове – карайте с подходяща скорост, спазвайте дистанция и избягвайте рискови изпреварвания, тъй като се очакват неблагоприятни метеорологични условия.

Привечер и през нощта срещу петък очакваме усложняване на синоптичната обстановка. Силен сняг ще вали в  Предбалкана. Очакваме виелици в Петрохан и Витиня. С понижението на температурите валежите от дъжд  и в по-ниското ще го премесва със сняг!


Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

