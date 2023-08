"Софиямед" разкрива Център по колопроктология

© Специализиран Център по колопроктология, за съвременна диагностика на различни заболявания на дебелото черво и ректума, както и приложение на ефективни методи за тяхното съвременно лечение и профилактика, вече функционира в медицински комплекс "Софиямед“.



Той разполага с висококвалифициран екип от медицински специалисти с дългогодишна експертиза в областта на диагностиката и съвременните методи на лечение на аноректалните заболявания.



В Центърa функционира иновативната за България платформа THD ProctoStation, произведена през 2023г., която позволява извършването на множество аноректални прегледи и електрохирургични процедури, благодарение на специален софтуер и модули.



Системата дава възможност за провеждането на трансанален и ендоанален ултразвук, аноректална манометрия, аноскопия с висока разделителна способност, за диагностика на аноректални злокачествени и доброкачествени заболявания като аноректален рак, перианална и анална фистули, анални фисури, анални брадавици, хемороиди, перианален абсцес.



Системата е на фирма "ИП Медикал“ - ексклузивен представител на THD S.p.A. – Италиански производител специализиран в разработването и производството на комплексни решения за профилактика, диагностика и лечение на заболяванията срещани в пери-аналната област.



""Софиямед“ винаги е предлагала на своите пациенти правилните, точни и най-съвременни методи за диагностиката и лечението на техните здравословни проблеми и заболявания. За първи път в България, именно в медицински комплекс "Софиямед“ се предлага медицинска апаратура от най-ново поколение предназначена за диагностика и лечение на аналната област. Системата THD ProctoStation съчетава уникалната възможност за цялостно визуално и ехографско обследване на аноректалната област, както и точно диагностициране на проблеми свързани с акта на дефекация (запек или инконтиненция) чрез манометрия. Специалният софтуер и различните налични модули събрани в платформата "All in One" (всичко в едно) позволяват извършването и записването едномоментно при един амбулаторен (без прием в болница) аноректален преглед на различни отклонения и заболявания в областта, а също така и провеждане на електрохирургичнa процедура“, коментира д-р Бисер Петр © ов, ръководител на Центъра, дългогодишен колопроктолог, хирург и началник на Операционния блок в УМБАЛ "Софиямед“.



Специалистът обяснява, че посредством опита на екипа му и съвременната апаратура, с която разполага Центъра, на пациентите се предлага едновременно провеждане на пълната гама изследвания за диагностика на аноректални проблеми. Те се извършват в амбулаторни условия (не се налага прием в болница), при определена последователност без загуба на време за местене в различни помещения, или смяна на апаратура. Това създава комфорт както за пациента, така и за специалистите.



Екипът на Центъра по колопроктология е съставен от д-р Петров, д-р Гюнер Хаджиев и д-р Николай Спасов. Д-р Петров преглежда пациенти в ДКЦ "Софиямед“ – БЛОК1 (бул. "Г.М.Димитров“ 16), а д-р Хаджиев в ДКЦ "Софиямед“ – Люлин (ж.к. Люлин 7, бул. "Джавахарлал Неру“ 23). След насочване от тях пациентите могат да се обърнат към д-р Николай Спасов.



Час за преглед може да се запише на тел. 02 465 00 00 / 0895 555 444 (ДКЦ "Софиямед“-БЛОК1), 02 465 00 03 (ДКЦ "Софиямед“ – Люлин), както и през системата на Superdoc.bg