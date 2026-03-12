ЗАРЕЖДАНЕ...
София Андреева: Николай Златков е синът, който бих искала да имам
В същата публикация Андреева споменава един от убитите Николай Златков, за когото казва, че е "синът, който би искала да има“. Към поста тя е приложила и негова снимка.
Според нея в публичното пространство се появява нов свидетел, който отправя критики към покойния Иво Калушев и към будистката общност Сангхата. По думите ѝ този човек твърди, че Калушев е искал пари от хора и е живял с млади мъже — твърдения, които според Андреева не се потвърждават от други разпитани свидетели.
Тя поставя и въпроси към органите на реда защо се приемат подобни свидетелски показания, без свидетелите да се появят публично. Андреева призовава както сина си Валери, така и новопоявилия се свидетел да излязат открито и да застанат зад думите си.
В края на публикацията си тя отправя и ироничен коментар към двамата, които по думите ѝ претендират, че разбират от будизъм, като отбелязва: "Авичи не е име на диджей. Тъжно, много тъжно за тях.“
