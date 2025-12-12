ЗАРЕЖДАНЕ...
|Социолог: По-щастлив човек от Бойко Борисов от вчера не бях виждал
И допълни: "Преди два месеца или месец и половина той излезе, каза: "Няма да играя тази игра. Или ми давате кормилото, или всички се разкарайте оттук“. Те му казаха: "Не, не може, ти не можеш да държиш кормилото“, и той беше принуден да си седне. И когато той казва: "Те ми свършиха протестите златна работа“, той въобще не се шегува. Той това и искаше, но нямаше как да го направи. Пеевски разбира се е изненадан, неприятно изненадан. Не очакваше такова нещо. Не очакваше такова сливане на опозициите и си мислеше, че Борисов му е в кърпа вързан, така да се каже, няма де да ходи. Но се оказва, че нито едното е вярно, нито другото. Това е неговата реакция, тя е гневна. ПП-ДБ, разбира се би трябвало ужасно да се радват, че те организираха това".
Социологът коментира, че рейтингът им ще порасне, но все пак по тях има следи от това, че живяха с Пеевски в "едно политическо легло".
"Президентът Радев реагира сдържано. За него се отваря съдбовен шанс. Между другото, ако той пак не се реши да оглади това, което всички очакват вече да направи, не мисля, че ще има по-нататък такъв шанс. Това му е не само съдбовен и много важен шанс, но и последен. Така ми се струва. Той, ако забелязвате, беше крайно сдържан, престана да ги нарича там "шарлатани“ или както ги наричаше, те престанаха да веят украинската карта, на площада нямаше нито украински флаг", коментира Райчев.
И добави: "Хората разбираха това нещо, някак им беше разяснено, тяхната политическа култура е толкова голяма, че сдържаха се, през цялото време подчертаваха нечувани за ПП-ДБ неща: "Всички сме заедно, независимо от различията“, така, така, така. Малките партии, единствената, която всъщност се държа неопределено и до последния момент не вярваше на очите си, е БСП. Един от лидерите на БСП сутринта категорично много в остра и даже стратегична форма каза: "Гледайте си работата, нищо от това няма да има“, започна брифинга на – да ви напомня самия акт на подаване на оставка – излязоха на трибуната ГЕРБ и ИТН, да казват: "Сизаме“, БСП го нямаше, обаче малко след началото се присъединиха, т.е. те най-много страдаха. И нищо чудно, тяхното политическо бъдеще е много-много под въпросителен знак, на тези хора, не на БСП. Така че като виждате, реакции различни, но всички струва ми се, че бяха облекчение за тях. Беше станало едно такова напрегнато, вървеше към озлобление. Това е велика работа да живееш в демокрация, нали? И най-важното, пада тази ужасна прокоба: "Не ми казвай да слизам от власт, защото не можеш да ми разкажеш кой ще дойде“ – това беше главният аргумент, или "защото ще дойде Радев“ и т.н. Това е все едно, да не дава Господ, човек да се развежда, и да му казват, че не може да се разведе, защото за да се разведе, трябва да ми кажеш за кой да се ожениш. Но не е така. Не е така. Разводът – ние първо да се разведем, пък после ще му мислим. И така".
