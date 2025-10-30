ЗАРЕЖДАНЕ...
|Собственик на механа: Напитките, сервирани около полунощ на Нова година, ще бъдат за сметка на заведението
"Имаме много въпроси и малко отговори. И това е притеснително, защото срокът за превалутиране и плащания в новата валута съвпада с празничен ден, което не ни позволява да сме спокойни“, сподели в ефира на "Здравей, България“ собственичката на механа в Банско Юлия Попова.
По думите ѝ най-голямото притеснение е свързано с натовареността на заведенията в новогодишната нощ:
"По това време сме съсредоточени върху гостите – трябва да сме на тяхно разположение. А изведнъж ще трябва да следим връщане на суми, маркиране, домаркиране, каси – неща, които ще утежнят положението. Не е невъзможно, но би било по-добре процесът да е по-плавен.“
Попова предложи възможност за преходен период от 7–8 дни след 1 януари, за да може бизнесът спокойно да се адаптира към новата валута:
"Разбирам, че е удобно приемането на еврото да бъде от 1 януари, но би било разумно да има няколко дни преход. Все пак ние сме сред малкото, които работят в празничните дни – ресторанти, магазини, заведения.“
Тя допълни, че макар повечето клиенти вече да плащат с карти, плащанията в брой остават неизбежни:
"Притеснението е заради момента, в който ще се случи всичко това. Би било по-добре да се отложи с няколко дни, за да не се стига до неприятни проверки точно навръх Нова година.“
Собственичката сподели и че за да избегнат дребни сметки и недоразумения около полунощ, заведението ѝ ще направи жест към гостите си:
"В нашия обект решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението – просто, за да избегнем неудобства в този момент.“
От своя страна Димитър Колев, управител на хотел в Банско, заяви, че очаква процесът да протече нормално:
"Повечето от пакетите и резервациите са платени предварително, което улеснява всичко. След Нова година плащанията ще се извършват в евро, а ако няма достатъчно монети или банкноти за ресто, законът позволява връщане и в левове до 31 януари. Това е голямо облекчение.“
Междувременно експерти напомнят, че 2026 година ще започне с редица икономически предизвикателства – сред тях бюджет без сериозни реформи и риск от по-висока инфлация. Минималната работна заплата ще бъде 605 евро.
