ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Собственик на механа: Напитките, сервирани около полунощ на Нова година, ще бъдат за сметка на заведението
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:48Коментари (0)441
©
Температурите още не са паднали под нулата, но треската за Нова година вече започва. Наред с подготовката за празничните събития, ресторантьори в Банско изразяват сериозни притеснения заради голямата промяна в полунощ – преминаването от лев към евро. Според тях това може да доведе до объркване и хаос в най-натоварената нощ от годината.

"Имаме много въпроси и малко отговори. И това е притеснително, защото срокът за превалутиране и плащания в новата валута съвпада с празничен ден, което не ни позволява да сме спокойни“, сподели в ефира на "Здравей, България“ собственичката на механа в Банско Юлия Попова.

По думите ѝ най-голямото притеснение е свързано с натовареността на заведенията в новогодишната нощ:

"По това време сме съсредоточени върху гостите – трябва да сме на тяхно разположение. А изведнъж ще трябва да следим връщане на суми, маркиране, домаркиране, каси – неща, които ще утежнят положението. Не е невъзможно, но би било по-добре процесът да е по-плавен.“

Попова предложи възможност за преходен период от 7–8 дни след 1 януари, за да може бизнесът спокойно да се адаптира към новата валута:

"Разбирам, че е удобно приемането на еврото да бъде от 1 януари, но би било разумно да има няколко дни преход. Все пак ние сме сред малкото, които работят в празничните дни – ресторанти, магазини, заведения.“

Тя допълни, че макар повечето клиенти вече да плащат с карти, плащанията в брой остават неизбежни:

"Притеснението е заради момента, в който ще се случи всичко това. Би било по-добре да се отложи с няколко дни, за да не се стига до неприятни проверки точно навръх Нова година.“

Собственичката сподели и че за да избегнат дребни сметки и недоразумения около полунощ, заведението ѝ ще направи жест към гостите си:

"В нашия обект решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението – просто, за да избегнем неудобства в този момент.“

От своя страна Димитър Колев, управител на хотел в Банско, заяви, че очаква процесът да протече нормално:

"Повечето от пакетите и резервациите са платени предварително, което улеснява всичко. След Нова година плащанията ще се извършват в евро, а ако няма достатъчно монети или банкноти за ресто, законът позволява връщане и в левове до 31 януари. Това е голямо облекчение.“

Междувременно експерти напомнят, че 2026 година ще започне с редица икономически предизвикателства – сред тях бюджет без сериозни реформи и риск от по-висока инфлация. Минималната работна заплата ще бъде 605 евро.


Още по темата: общо новини по темата: 1359
29.10.2025 Внимавайте при получаването на ресто след 1 януари: Монетите от 2 лева и 2 евро много си приличат
29.10.2025 Fibank уведоми клиентите си за промени, свързани с въвеждането на еврото
29.10.2025 Ресторантьори: Не сме готови да работим на Нова година!
28.10.2025 Пловдив стана първата и единствена община в България, сертифицирана за издаване на електронни бонове и в евро
28.10.2025 Икономист: Хората се редят на опашки пред чейндж бюрата за евро поради липса на финансова грамотност
28.10.2025 82% от българите очакват необосновано покачване на цените
предишна страница [ 1/227 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Лили Иванова: Поклон! 
11:35 / 30.10.2025
Бойко Рашков за Мухата: Не знам кой е този човек, здрависвах се с...
11:37 / 30.10.2025
Костадин Ангелов е новият зам.-председател на НС
10:58 / 30.10.2025
Бойко Борисов подписа искането на ПП-ДБ за оставката на Антон Сла...
10:59 / 30.10.2025
Делян Пеевски: Пуделите и пачките заловиха собствените си коли! В...
10:58 / 30.10.2025
Появи се купувач за "Лукойл"
10:57 / 30.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
09:06 / 28.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
09:37 / 28.10.2025
Чутовен гаф на Nova
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Домусчиев: В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размерът на публичния сектор за сметка на частния
Домусчиев: В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размерът на публичния сектор за сметка на частния
22:31 / 28.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
10:38 / 29.10.2025
30 000 служители остават без работа
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
17:24 / 28.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Предаване "Цветовете на Пловдив"
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: