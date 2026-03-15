Напрежението в Близкия изток започва да се отразява на туристическия сектор в България. Представители на бранша съобщиха за временно забавяне на резервациите за летния сезон по Черноморието. Информацията беше представена по време на среща на туристическия бизнес във Варна.Според експерти несигурността около международната обстановка, както и икономическите фактори, карат много туристи да изчакват, преди да резервират лятната си почивка. Развитието на конфликта в региона ще има ключово значение за динамиката на записванията през следващите месеци.Председателят на Асоциацията на инкаминг агенциите Иван Грошев обясни, че продължителността на конфликта ще бъде определяща за поведението на потребителите."Има значение колко ще е продължителен конфликтът и съответно какви ефекти ще има върху икономиката и върху поведението на потребителите. Ако допуснем, че това ще трае 4–5 седмици, съвсем спокойно може да очакваме подновяване на вълната на записванията“, посочи той.В същото време туристически агенции отчитат рязък спад на интереса към някои популярни дестинации в Близкия изток и Северна Африка.Генералният мениджър на туристическа агенция Нина Чамова посочи, че има значително намаление на резервациите за страни като Дубай, Египет и Тунис. В някои държави дори има предупреждения за пътувания и до дестинации като Турция."Хората взимат решение да пътуват на по-безопасни места. От тази гледна точка България би могла за пореден път да се възползва от тази ситуация“, каза тя.Представителите на туристическия сектор смятат, че в подобна ситуация е особено важно страната да се позиционира като сигурна и стабилна туристическа дестинация."Трябва да се излъчват послания за стабилност и сигурност на държавата – че ние не сме част и няма причина да бъдем част от напрежението в Близкия изток. Нужна е проактивна комуникационна политика“, подчерта Иван Грошев.Освен международната обстановка, върху туристическия бизнес влияят и нарастващите разходи в сектора. Повишените цени на горивата, услугите и доставките водят до по-скъпи туристически пакети.Собственикът на хотел в курорта Слънчев бряг Силвия Кьосева обясни, че увеличението на цените е в рамките на инфлацията."Има повишение толкова, колкото би била инфлацията или във всички други сфери. При нас не търпи толкова спекулации, за които хората говорят, защото средата е много конкурентна“, коментира тя пред БНТ.Очакванията на бранша са цените на нощувките това лято да се увеличат средно с около 20%. В същото време конкуренцията между туристическите дестинации ограничава по-рязък скок на цените.От туристическия сектор припомнят, че ранните резервации остават най-добрият начин за по-изгодна почивка. Представителите на бранша изразяват надежда, че след стабилизиране на международната обстановка записванията за летния сезон ще се върнат към обичайния си ритъм.