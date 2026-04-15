Пазарът на недвижими имоти в България започва 2026 г. с по-ясни признаци на забавяне, след като 2025 г. беше белязана от силна активност и повишено търсене. Данните сочат, че през първото тримесечие са реализирани малко над 38 хиляди сделки с имоти, което представлява спад от около 15% на годишна база. Това естествено поставя въпроса дали вече не сме свидетели на успокояване след предходния "имотен пик“, който много анализатори свързват с очакванията около въвеждането на еврото и засиленото купуване в края на 2025 г.

В Пловдив тенденцията е сходна, макар и с нюанси. Там са регистрирани 3410 сделки за първото тримесечие, което е сериозен спад спрямо предходното тримесечие, но на годишна база понижението е минимално. Това по-скоро насочва към охлаждане на интензивността на пазара, отколкото към реално отстъпление в дългосрочен план. Подобна картина се вижда и при ипотечното кредитиране – броят на вписаните ипотеки намалява спрямо предходното тримесечие, но остава по-висок спрямо същия период на миналата година, което показва, че интерес към финансиране все още има.

На местно ниво Пловдив вече се позиционира като пазар със средна цена над 1550 евро на квадратен метър, като разликите между отделните райони остават значителни. В централните части и най-желаните зони цените надхвърлят 3000 евро, докато в по-крайните райони нивата са чувствително по-ниски.

Според представители на сектора пазарът не се охлажда драматично, а по-скоро се нормализира.

Един от експертите обобщава ситуацията така:

"Предлагането става все по-голямо. Търсенето се поуспокои. Това от една страна е доста по-добре, защото хората имат доста по-сериозен избор от имоти и спокойно могат да търсят, за да намерят най-подходящото за тях“, казва пред NOVA Ивайло Градев, собственик на компания за недвижими имоти.

По отношение на цените той допълва:

"Има минимални разлики за първото тримесечие на годината, но по-скоро си държим нивата от края на миналата година.“

И според него:

"Краят на еуфорията може би все още не е дошъл. Но я няма тази лудост, която имаше в края на миналата година По-скоро пазарът се успокоява в момента или ако трябва да сме най-точни, се връща към нормалното си движение.“

Интересен извод от пазара е, че очакваното въвеждане на еврото не е оказало пряк ефект върху имотите:

"Специално за имотите, еврото не оказа абсолютно никакво влияние, защото имотите са в евро от години насам.“

По-скоро фактори като инфлацията и поскъпването на живота влияят върху поведението на купувачите и ги правят по-предпазливи.

Че хората се въздържат от прибързани покупки показват и анализите при имотите "на зелено". "До преди половин година в момента, в който започне строежът, половината сграда вече беше разпродадена. В момента нещата се случват пак, но с по-бавни темпове", казва Градев.

Обобщението на експертa е, че пазарът навлиза в по-спокойна фаза:

"Тази година пазарът ще се развива горе-долу по начина, по който беше и досега – стабилен, малко по-умерен.“

На национална база цените на жилищата продължават да се движат нагоре, макар и без онази динамика, която се наблюдаваше в предишните години на бърз ръст. Данни на НСИ показват, че за последното десетилетие София остава лидер с около 194% поскъпване, следвана от Варна със 168%, Стара Загора със 158%, Пловдив със 152% и Бургас със 132%. При старото строителство ръстът е още по-осезаем, което експертите обясняват с по-добрите локации и факта, че тези имоти са готови за живеене и често по-предпочитани.